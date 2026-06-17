INTÉGRATION POSSIBLE DES OSTÉOPATHES : L'ASSOCIATION CHIROPRATIQUE SOULIGNE LES ENJEUX

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Association chiropratique du Québec (ACQ) réagit à l'annonce de travaux gouvernementaux visant notamment à intégrer les ostéopathes à l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

« Tout d'abord, nous constatons l'approche retenue par le gouvernement du Québec, qui est l'intégration à des ordres existants plutôt que la création de nouveaux ordres professionnels dans le secteur de la santé. En soi, l'intégration de plusieurs professions au sein d'un même ordre professionnel comporte plusieurs enjeux de champ de pratique, d'approche clinique, de niveau de formation, de diagnostic, de protection du public, voire de reconnaissance et d'identité professionnelles. Pour cette raison, nous suivrons avec attention les travaux de l'Office des professions et lui offrons toute notre collaboration pour l'aider à documenter ces enjeux.

Cela dit, la perspective d'une modification législative ouvre aussi la porte à la mise à jour de la Loi sur la chiropratique, réclamée depuis de nombreuses années par l'ACQ. Une telle mise à jour faciliterait l'implication des chiropraticiens auprès des usagers du réseau de la santé et des services sociaux, des accidentés du travail et des accidentés de la route. D'ailleurs, tous les partis politiques québécois prochainement en élection sont invités à faire de la mise à jour de notre loi une priorité », déclare Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'ACQ.

Les chiropraticiens et les ostéopathes ont en commun d'être consultés par des patients aux prises avec des douleurs ou des dysfonctions neuromusculosquelettiques. Outre l'encadrement professionnel, ils se distinguent notamment par leur approche clinique et par leur formation. Les chiropraticiens s'appuient sur un programme professionnel structuré et disposent de capacités avancées reconnues dans leur champ d'exercice.

En effet, les chiropraticiens sont détenteurs d'un doctorat de premier cycle universitaire. Ils sont habilités à poser un diagnostic, à prescrire, à réaliser et à interpréter des examens de radiographie, à prescrire des examens d'imagerie médicale (IRM, scan, échographie, etc.) et à prodiguer des traitements dans le domaine neuromusculosquelettique.

Tous les chiropraticiens sont membres de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

Association chiropratique du Québec

Organisme sans but lucratif fondé en 1967, l'Association chiropratique du Québec (ACQ) a pour mission de contribuer à la santé de la population du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association met sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et reconnues. En tant qu'association représentative de ses membres, l'ACQ est une partie prenante incontournable de la santé au Québec.

SOURCE Association chiropratique du Québec

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]