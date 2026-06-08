RAPPORT SUR LE DIAGNOSTIC EN SANTÉ PHYSIQUE : LES CHIROPRATICIENS DEMANDENT AUX PARTIS POLITIQUES DE S'ENGAGER

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Association chiropratique du Québec (ACQ) réagit avec intérêt au dévoilement du Rapport sur l'opportunité de reconnaître l'activité du diagnostic à certaines professions dans le domaine de la santé. Ce rapport propose notamment de reconnaître formellement dans la législation la capacité de diagnostic des chiropraticiens, dans leur domaine de compétence.

« Ce rapport souligne tout d'abord le fait que la pratique des chiropraticiens a grandement évolué avec le temps. Il ouvre ensuite la porte à un éventuel projet de loi permettant notamment de mettre à jour la Loi sur la chiropratique. En ce sens, nous demandons à tous les partis politiques de prendre dès maintenant l'engagement formel de donner suite à ce volet du rapport et de moderniser la législation qui encadre notre profession », déclare Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'ACQ.

Cela dit, l'ACQ tient à préciser que les chiropraticiens détiennent déjà, en vertu de la jurisprudence, la capacité de poser un diagnostic dans leur domaine de compétence depuis 2005.

« En ce sens, le Rapport propose de reconnaître formellement une pratique qui est déjà actuelle, légale et parfaitement sécuritaire. De la même façon, les chiropraticiens pourraient, dès maintenant, offrir beaucoup plus aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux, aux accidentés du travail et aux accidentés de la route », explique le président de l'ACQ.

En effet, les chiropraticiens sont des professionnels de la santé détenteurs d'un doctorat de premier cycle universitaire. Ils sont habilités à poser un diagnostic, à prescrire, à réaliser et à interpréter des examens de radiographie, à prescrire des examens d'imagerie médicale (IRM, scan, échographie, etc.) et à prodiguer des traitements dans le domaine neuromusculosquelettique.

Tous les chiropraticiens sont membres de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

Association des chiropraticiens du Québec

Organisme sans but lucratif fondé en 1967, l'Association chiropratique du Québec (ACQ) a pour mission de contribuer à la santé de la population du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association met sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et reconnues. En tant qu'association représentative de ses membres, l'ACQ est une partie prenante incontournable de la santé au Québec.

SOURCE Association chiropratique du Québec

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