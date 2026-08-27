Rentrée scolaire : la FTA rappelle l'importance de la vigilance aux abords des autobus scolaires

QUÉBEC, le 27 août 2026 /CNW/ -- Alors que des milliers d'élèves reprennent le chemin de l'école partout au Québec, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) profite de la rentrée scolaire pour rappeler aux automobilistes, cyclistes et piétons l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'un autobus scolaire.

Avec le retour des autobus jaunes sur les routes, la vigilance de tous est essentielle, particulièrement aux heures de pointe du matin et de la fin de journée. La FTA rappelle notamment l'obligation de s'immobiliser à plus de cinq mètres d'un autobus scolaire lorsque ses feux rouges intermittents sont en fonction ou lorsque son panneau d'arrêt est déployé.

« La rentrée scolaire marque le retour de milliers d'enfants sur nos routes, dont plusieurs sont encore très jeunes et peuvent avoir des comportements imprévisibles. Aux abords d'un autobus scolaire, quelques secondes d'inattention ou d'impatience peuvent avoir de graves conséquences. Nous invitons tous les usagers de la route à ralentir, à rester attentifs et à respecter la signalisation des autobus scolaires. La sécurité des élèves est une responsabilité que nous partageons tous », souligne Luc Fortin, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus.

Une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux

À l'occasion de la rentrée, la FTA déploie également une campagne de sensibilisation sur Facebook et Instagram afin de rappeler aux automobilistes les bons comportements à adopter à l'approche d'un autobus scolaire.

Sous le message « Je suis en retard. Ce n'est pas une option. Votre attention sauve des vies. », la campagne rappelle qu'aucun retard ni empressement ne justifie de compromettre la sécurité d'un enfant. Les automobilistes sont notamment invités à redoubler de vigilance et à respecter les feux rouges intermittents et le panneau d'arrêt déployé par les autobus scolaires.

Diffusées dans différents formats sur les réseaux sociaux, les publicités accompagnent le retour des autobus scolaires sur les routes et visent à remettre les réflexes de prudence au premier plan dès la rentrée.

Les messages dirigent également le public vers le site de la campagne M'as-tu vu?, où il est possible d'en apprendre davantage sur la sécurité en transport scolaire.

Des réflexes à retrouver dès la rentrée

La FTA invite les usagers de la route à redoubler de prudence, à réduire leur vitesse à l'approche d'un autobus scolaire et à anticiper la présence possible d'enfants autour du véhicule. Elle rappelle également que le respect de la signalisation d'un autobus scolaire n'est pas une option : il permet aux élèves de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.

La rentrée constitue ainsi un moment privilégié pour reprendre collectivement de bonnes habitudes qui devront se poursuivre tout au long de l'année scolaire.

À propos de la FTA

La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) regroupe plus de 700 entreprises œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes, notamment dans le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement. Pour atteindre sa mission, la FTA veille à mobiliser, concerter et orienter l'industrie, dans un contexte de développement de la mobilité durable.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Pour tout renseignement : Karine Parent - Directrice événements et communications, 418 476-8181 #213 - [email protected]