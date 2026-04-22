Assermentation du nouveau conseil des ministres - La FTA félicite les nouveaux ministres et demande à Sonia LeBel de mieux soutenir les transporteurs scolaires

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) félicite la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel, pour le renouvellement de son mandat et salue la confiance que la première ministre lui accorde. La FTA poursuivra avec ouverture le travail de collaboration amorcé au cours des derniers mois avec son cabinet.

La FTA interpelle toutefois la ministre sur un enjeu préoccupant et prioritaire : l'explosion des coûts du carburant, qui met à rude épreuve les transporteurs scolaires. Afin d'assurer le bon fonctionnement du transport scolaire ainsi que sa pérennité, il est impératif que les transporteurs scolaires reçoivent une aide supplémentaire de la part du gouvernement alors que le mécanisme en place d'indexation de l'enveloppe annuelle dédiée au transport scolaire ne permet pas de couvrir les hausses réelles des frais pour les transporteurs.

« L'année dernière, les transporteurs par autobus scolaire n'ont eu droit qu'à un maigre 0,58% d'augmentation des montants qui leur sont alloués. Tous conviendront qu'il est impossible de compenser les hausses de coûts liées à l'inflation avec une telle indexation. On a qu'à penser à la hausse du coût du carburant pour se rendre compte que cela ne fait aucun sens. Pour en arriver à une indexation globale de 0,58% l'année dernière, le gouvernement estimait que les coûts en énergie allaient diminuer de 3,47% pour les transporteurs scolaires pour l'année qui vient de se terminer. Disons que c'est très loin de ce qui s'est déroulé dans la réalité et les transporteurs ne peuvent se permettre de vivre une autre année où les projections du gouvernement seront aussi déconnectées de la réalité. C'est pourquoi la ministre LeBel doit intervenir et consentir de manière urgente un soutien financier supplémentaire aux transporteurs scolaires qui offrent un service vital pour la sécurité de nos enfants », a déclaré Luc Fortin, président-directeur général de la FTA.

Notons que de manière plus globale, le transport scolaire continue de subir des pressions financières croissantes. Les coûts d'acquisition et d'exploitation des autobus, qu'ils soient thermiques ou électriques, augmentent à un rythme qui dépasse largement les mécanismes d'indexation en place. À cela s'ajoutent les exigences réglementaires et les coûts d'entretien des flottes, qui fragilisent davantage la viabilité des opérations.

Un nouveau partenaire aux Transports et une collaboration qui se poursuit au Tourisme

Par ailleurs, la FTA tient également à féliciter M. Benoit Charette pour sa nomination à titre de ministre des Transports et de la Mobilité durable. Elle souhaite collaborer étroitement avec lui sur les défis que traverse l'industrie, notamment en matière de transport interurbain. « Les récentes coupures au Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) exercent une pression importante sur les transporteurs régionaux, avec des risques réels de réduction de services, voire d'abandon de certaines lignes essentielles. Si comme société nous croyons réellement dans l'occupation du territoire, si nous croyons que tous les citoyens, peu importe où ils habitent, ont droit à des services de transport collectif de qualité, il faut que les sommes prévues à l'ancienne mouture du PADTC soient rétablies et bonifiées. Les transporteurs par autobus souhaitent que ce dossier soit une priorité pour le ministre Charette », a ajouté Luc Fortin.

Enfin, la FTA souligne le renouvellement du mandat de Mme Amélie Dionne à titre de ministre du Tourisme. Acteur clé de l'écosystème touristique québécois, le transport par autocar joue un rôle déterminant dans le développement et la mise en valeur des régions. La FTA souhaite poursuivre ses efforts afin de favoriser la croissance du tourisme en autocar et faire découvrir l'ensemble du territoire québécois.

À propos de la FTA

La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) regroupe plus de 700 entreprises œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes, notamment dans le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement. Pour atteindre sa mission, la FTA veille à mobiliser, concerter et orienter l'industrie, dans un contexte de développement de la mobilité durable.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

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