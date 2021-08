OTTAWA, ON, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la rentrée scolaire aura lieu dans quelques jours, l'Association médicale canadienne (AMC) presse les gouvernements, les autorités de santé publique et les conseils scolaires de traiter le bien-être des enfants et des jeunes en priorité afin de réduire la transmission communautaire et d'assurer un retour à l'apprentissage en personne sûr et durable.

Considérant l'augmentation des cas de COVID-19 partout au pays, la difficulté d'atteindre des taux de vaccination optimaux et l'assouplissement des mesures de santé publique, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter d'autres interruptions de l'enseignement en personne.

L'AMC se dit encouragée par l'adoption grandissante de la vaccination obligatoire. Cependant, nous demandons à tous les ordres de gouvernement d'utiliser tous les outils à leur disposition pour renforcer les mesures visant à protéger les enfants et les jeunes, notamment en s'attaquant à la réticence à l'égard de la vaccination et en faisant appliquer à la lettre les mesures de santé publique comme le port du masque et la distanciation physique. Nous félicitons les universités, les collèges et les autres établissements qui exigent la vaccination obligatoire des personnes qui les fréquentent en personne.

« Pour leur développement, leur santé mentale et leur bien-être, les enfants doivent absolument rester à l'école, explique la présidente de l'AMC, la Dre Katharine Smart, une pédiatre du Yukon. La sécurité et le bien-être des enfants, en particulier ceux qui ne peuvent pas encore être vaccinés, doivent être une priorité. »

Pendant les 18 mois de cette pandémie qui se poursuit, les conséquences négatives de la COVID-19 se sont additionnées pour les enfants et les jeunes, qu'on pense à l'isolement de leurs amis et de leurs pairs sur une longue période, aux difficultés associées à l'apprentissage en ligne ou à l'inactivité prolongée due aux confinements. On commence seulement à constater les effets à long terme sur la santé physique et mentale des enfants et des jeunes, et le système de santé va être extrêmement sollicité en raison de cette demande de soins accrue.

L'AMC soutient fermement l'adoption des recommandations de santé publique visant à réduire la transmission, comme la formation de classes plus petites, l'amélioration de la ventilation et le port du masque à l'école. De plus, l'AMC presse tous les gens qui travaillent avec des enfants de se faire vacciner le plus tôt possible. Actuellement, plus de 6 millions de personnes âgées de 12 à 64 ans ne sont toujours pas vaccinées.

Alors que l'élection fédérale entre dans sa deuxième semaine, l'AMC demande à tous les partis politiques de s'engager à maintenir le leadership du gouvernement canadien afin d'assurer une réponse efficace à la pandémie au pays, notamment en investissant dans un retour à l'apprentissage en personne sûr et durable et en conservant les mesures d'aide financière aux familles à revenu faible et moyen.

