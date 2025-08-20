Rentrée scolaire 2025-2026 - « De nombreux postes à combler dans les écoles de l'Outaouais »

GATINEAU, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Alors que des milliers d'élèves s'apprêtent à franchir les portes de leur école, la rentrée scolaire 2025-2026 s'annonce difficile dans la région de l'Outaouais. Faute de ressources suffisantes et à cause de décisions gouvernementales mal adaptées à la réalité du terrain, le personnel de soutien scolaire se retrouve une fois de plus en première ligne, confronté à une instabilité préoccupante. La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et le Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais (SSSO-CSQ) dénoncent que des centaines de postes essentiels restent vacants, compromettant la qualité des services offerts aux élèves.

Instabilité pour le personnel de soutien scolaire

« Tandis que les élèves retrouvent leur école, plusieurs services directs qui leur sont destinés sont affaiblis, malgré la récente correction partielle du budget par le gouvernement. Du côté administratif, un gel d'embauche vient paralyser un réseau déjà fragilisé. Dans un contexte criant de pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement choisit d'aggraver la situation plutôt que d'y remédier. Cessons les coupures en éducation. » précise Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

Des postes à combler en Outaouais

De nombreux services aux élèves ne pourront être assurés pleinement à la rentrée, faute de personnel. Que ce soient des postes de technicienne ou technicien en éducation spécialisé, de technicienne ou technicien de travail social, de préposée ou préposé aux élèves handicapés ou d'éducatrice ou éducateur de service de garde en milieu scolaire, les besoins demeurent criants. Rien qu'en Outaouais, il y a 410 postes vacants au Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) et 202 au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO).

« Il y aura de nombreuses chaises vides à la rentrée, et ce sont les élèves qui en feront les frais », déplore Kim Lafleur Lauriault, présidente du SSSO-CSQ.

Une volonté de collaboration

Contrairement à ce que laisse entendre le ministre de l'Éducation, les syndicats sont des partenaires crédibles et disponibles pour travailler avec les centres de services scolaires.

« Nous avons collaboré avec les centres de services scolaires de la région afin que le premier Colloque du personnel des services de garde en milieu scolaire de l'Outaouais puisse se réaliser. Nous avons encouragé nos membres à y participer pour valoriser leur expertise et leur rôle essentiel auprès des élèves », souligne Mme Lafleur Lauriault.

De son côté, Éric Pronovost rappelle : « La FPSS-CSQ a participé activement à plusieurs projets, dont le projet pilote d'aide à la classe, le dossier visant à contrer la violence en milieu scolaire et bien d'autres initiatives. Le personnel de soutien scolaire fait partie de la solution. »

Profil du SSSO-CSQ

Le Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais (SSSO-CSQ) représente 5 200 membres dans les centres de services scolaires des Draveurs et des Portages-de-l'Outaouais. Il s'agit de personnels administratif, manuel, technique et paratechnique répartis en 35 classes d'emplois. Le SSSO-CSQ est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 43 000 membres.

