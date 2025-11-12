Réforme du mode de scrutin - « L'heure est à l'action »

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - À un peu moins d'un an des prochaines élections générales au Québec, la Coalition pour une réforme électorale se réjouit du dépôt, par Québec solidaire d'un projet de loi appuyé par le Parti Conservateur et le Parti Québécois. Cette initiative permet de maintenir la réforme du mode de scrutin à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin de corriger éventuellement les distorsions démocratiques de notre vieux système électoral britannique.

« On sait depuis très longtemps que le mode de scrutin actuel, uninominal à un tour, ne permet pas de représenter fidèlement les électrices et des électeurs. Non seulement avons-nous connu plusieurs gouvernements élus avec moins de votes que leurs opposants, mais la répartition des sièges à l'Assemblée nationale diffère systématiquement des votes exprimés lors des suffrages. L'ensemble des Québécoises et des Québécois doivent sentir que leur voix compte, peu importe où ils habitent. C'est pour toutes ces raisons que la Coalition et le MDN militent pour doter le Québec d'un mode de scrutin proportionnel mixte avec listes régionales. Ce modèle fonctionnel a fait ses preuves dans d'autres pays et permet de refléter le pluralisme québécois, désormais bien ancré dans notre paysage politique. Il favoriserait une nouvelle représentation politique, qui amènerait nécessairement de nouvelles manières, plus consensuelles, de gouverner le Québec, ce dont nous avons désespérément besoin. », a rappelé Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) et porte-parole de la Coalition.

Un pas dans la bonne direction

Les membres de la Coalition estiment par ailleurs que l'heure n'est plus à débattre du mode de scrutin à privilégier. En effet, le modèle proportionnel mixte, que tous les grands partis ont proposés au fil du temps, rallie une grande partie de la société civile. Tous s'entendent pour dire qu'il est maintenant temps de légiférer afin de mettre en œuvre rapidement cette solution. La pièce législative présentée par Alexandre Leduc reprend essentiellement le libellé du projet de loi no 499 déposé à l'automne 2023, mais mort au feuilleton à la suite de l'abrogation de la session parlementaire amorcée après la dernière élection générale de 2022. Le texte législatif proposé à nouveau s'inscrit dans cette même démarche : « Nous saluons le positionnement des trois partis politiques qui, malgré leurs horizons politiques forts différents et leurs rivalités, maintiennent leur ferme volonté de moderniser notre démocratie et de corriger les distorsions observées depuis trop longtemps », ajoute M. Charbonneau.

Agissons dès maintenant

Alors que les projections électorales laissent entrevoir un changement drastique du portrait de l'Assemblée nationale, les organismes membres de la Coalition y voient une occasion pour les députés sortants de laisser un héritage durable aux prochaines générations. En effet, les partis ayant formé le gouvernement après avoir promis de réformer le mode de scrutin ont eu par le passé la fâcheuse habitude de rompre leur promesse, alimentant chaque fois le cynisme des citoyennes et des citoyens ainsi que le scepticisme des médias.

Comme le souligne Jean-Pierre Charbonneau : « Ils en ont inévitablement payé le prix. Il est temps de mettre un terme à ces rimes de l'histoire pour faire en sorte que les élections prévues en octobre 2026 soient les dernières tenues selon le mode de scrutin actuel. Le temps des tergiversations est révolu. Il appartient maintenant à nos élus de poser un geste historique afin que la démocratie québécoise se distingue en Amérique du Nord, comme la première à s'adapter aux réalités du pluralisme politique présent dans la société ».

Au nom de la Coalition, il presse l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale de faire preuve de courage en adoptant, avant les prochaines élections générales, le projet de loi déposé ce matin par Québec solidaire ou tout autre projet de loi comportant des dispositions similaires. Il s'agit d'une occasion historique d'offrir enfin au Québec un mode de scrutin plus équitable et représentatif. Faute de la saisir en mettant de côté leurs intérêts partisans, les membres de la Coalition appellent les partis politiques à s'entendre afin de réformer le mode de scrutin rapidement lors de la prochaine législature.

Profil de la Coalition pour une réforme électorale

La Coalition pour une réforme électorale regroupe le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), Force Jeunesse, les OUI Québec, Mères au front, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), l'Union étudiante du Québec ainsi que les Amis de la Terre de Québec.

SOURCE CSQ

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse à la CSQ, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]