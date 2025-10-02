/R E P R I S E -- Avis aux médias - Compressions budgétaires en éducation - Dépôt d'une pétition qui a atteint un niveau record de 160 483 signataires/

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, et le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, assisteront au dépôt de la pétition « Demande de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation » à l'Assemblée nationale ce jeudi 2 octobre 2025.

Les deux porte-paroles syndicaux seront disponibles pour des entrevues sur place.

Aide-mémoire

QUOI : Dépôt de la pétition dénonçant les restrictions budgétaires en éducation

Disponibilité pour des entrevues



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ



QUAND : Le 2 octobre 2025, à la suite de la période de questions, soit vers 11 h 30



OÙ : Dans le hall de l'Assemblée nationale

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

