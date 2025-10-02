Compressions budgétaires en éducation - Adhésion massive et spontanée à la pétition dénonçant les restrictions budgétaires du gouvernement

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La pétition « Demande de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation » a atteint le record du plus grand nombre de signataires pour la présente et la précédente législature, soit celles où la Coalition avenir Québec (CAQ) est représentée majoritairement au gouvernement. Parrainée par le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé, elle a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec.

Record de 160 483 signataires

Déjà, à son lancement, elle avait dépassé le cap des 30 000 signatures en un peu plus de 48 heures. Ce soutien massif et rapide témoigne de l'inquiétude généralisée des Québécois face aux compressions budgétaires annoncées dans le réseau de l'éducation. La pétition s'est rapidement transformée en grand mouvement citoyen.

« Le message est clair : la population refuse que les services aux élèves, en particulier ceux en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, soient une fois de plus abandonnés », dénonce Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) initiatrice de cette pétition.

La pétition rappelait que :

Les nouvelles cibles budgétaires imposées aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires sont drastiquement réduites;

Ces suppressions auront un impact direct sur les services aux élèves les plus vulnérables;

Le ministre de l'Éducation a l'obligation légale de répondre aux besoins de tous les élèves comme stipulé à l'article 1 de la Loi sur l'instruction publique.

Une mobilisation pour tout le personnel de l'éducation

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, rappelle que « la joie du début des vacances scolaires s'est rapidement transformée en inquiétudes. Cette mobilisation historique témoigne du fait que les Québécoises et les Québécois considèrent l'éducation comme une priorité. Nous savons aussi qu'ils soutiennent celles et ceux qui travaillent au quotidien dans le réseau dans un objectif commun : la réussite éducative des jeunes. Quand on coupe en éducation, c'est toute cette équipe qu'on fragilise et ce sont les élèves et les étudiants qui en paient le prix. »

Conditions à l'ajout de financement

Rappelons brièvement qu'en juillet, le gouvernement faisait marche arrière et annonçait un réinvestissement partiel des sommes. Si l'annonce pouvait sembler rassurante pour certains à ce moment, maintenant que l'année scolaire est bien entamée, on constate que les conditions imposées aux centres de services scolaires pour utiliser l'argent et les modalités de redditions de compte continuent de faire des ravages. Monsieur Pronovost conclut : « Nous demandons au gouvernement du Québec de garantir la présence d'un personnel suffisant dans les établissements scolaires. Les effets négatifs se font déjà sentir sur le terrain, et l'appui sans précédent à la pétition démontre à quel point la population tient à l'éducation. »

