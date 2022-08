Rentrée scolaire 2022 : 8 trucs pour prévenir les douleurs et alléger la charge du sac à dos

MONTREAL, le 10 août 2022 /CNW/ - Vous avez déjà vu un enfant « tortue »? Remarquez les petits écoliers qui prennent le chemin de l'école avec leur sac à dos immense qui bat la cadence sur leur postérieur! Un sac à dos dont la taille est inappropriée, qui est trop chargé ou qui est mal ajusté peut affecter la santé neuro-vertébrale de vos enfants. « Un sac à dos porté sur une seule épaule peut entraîner une déviation de la posture. Si le sac est trop pesant, le corps aura tendance à pencher vers l'avant pour compenser, entraînant des tensions aux épaules et au cou. » indique Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec.

Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro...pour bien choisir le sac à dos!

Parents, soyez alertes!

Sachez identifier les signes indicateurs d'un problème avec l'utilisation du sac à dos de votre enfant:

Il se penche vers l'avant quand il porte le sac

Il doit lever une épaule pour éviter que la bretelle glisse

Il doit supporter son sac avec une main sous le fond pour soulager la pression sur ses épaules,

Il a des marques rouges aux épaules quand il retire le sac

Etc.

Selon l'expérience clinique de Dre Boivin, chiropraticienne, « le port prolongé d'un sac à dos mal ajusté peut occasionner des douleurs et des déviations de la posture ».

Plusieurs astuces peuvent être utilisées pour prévenir les douleurs et alléger la charge du sac à dos

Aidez l'enfant à ajuster adéquatement la longueur des bretelles Inciter l'élève à porter les deux bretelles du sac à dos, à attacher la sangle au torse et la ceinture abdominale Bien répartir la charge du contenu du sac en mettant les objets plus lourds près du corps de l'enfant Vérifier le contenu du sac fréquemment pour s'assurer que l'élève ne transporte que les choses essentielles. Suggérer à l'enfant de remplir la bouteille d'eau à l'école et la vider partiellement avant de partir. Utiliser le matériel des années précédentes pour créer un second coffre à crayon qui sera laissé à la maison. Transporter la boîte à lunch ou le sac de collations à la main plutôt que dans le sac à dos si possible. Peser le sac pour vérifier s'il ne dépasse pas la recommandation de 10% du poids de l'élève du primaire

Comment choisir le bon sac à dos ?

C'est la grandeur de l'enfant qui détermine en grande partie le choix d'un sac. Il est donc essentiel qu'il soit présent lors de l'achat du sac à dos.

Visionnez la capsule Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro… pour choisir le bon sac à dos en cliquant ici.

Bonne rentrée !

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

