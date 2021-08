Rentrée scolaire 2021-2022 - La FCSSQ satisfaite des mesures annoncées

QUÉBEC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est satisfaite des mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Le plan présenté tient compte des consultations menées auprès du réseau. Il a été élaboré en fonction de deux priorités : avoir une rentrée la plus normale possible et assurer un milieu sain et sécuritaire pour les élèves et le personnel.

« Nous croyons que les mesures annoncées seront facilement applicables. De fait, les élèves se sont déjà habitués l'an dernier au port du masque dans les autobus et lors des déplacements, et ce, sans contraintes majeures. L'absence de bulles-classes permettra une plus grande flexibilité de l'organisation scolaire et facilitera l'accès aux cours à option, à titre d'exemple. Le retour des activités parascolaires s'avère également une excellente nouvelle. Je tiens à saluer le taux de réponse vaccinale de nos jeunes de 12-17 ans lequel permet de vivre une rentrée scolaire dans ces conditions », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Un coup de pouce important pour contrer le décrochage scolaire

La nouvelle mesure de 13 M$ pour l'embauche d'agents de liaison est accueillie très favorablement. « Les impacts éventuels de la pandémie sur la réussite des élèves plus vulnérables préoccupent grandement le réseau scolaire. Tous les efforts doivent être consentis pour éviter une hausse du décrochage. L'ajout d'agents de liaison dans le réseau scolaire saura notamment faciliter la coordination des efforts entre tous les acteurs et assurer un accompagnement de proximité à ces élèves vulnérables », a conclu Mme Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

