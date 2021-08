Rentrée scolaire 2021-2022 - Des communications claires seront la clé pour bien commencer l'année

QUÉBEC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que des milliers d'élèves partout dans la province reprennent le chemin de l'école, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) s'inquiète que les parents n'aient pas toute l'information nécessaire sur les mesures pour contrer la COVID-19 pour assurer une rentrée sereine.

En effet, beaucoup de nouvelles informations ont été annoncées, diffusées et ajoutées sur diverses plateformes dans les derniers jours, mais les parents n'ont pas toujours la possibilité de rassembler et de décortiquer cette information pour bien se préparer et préparer leurs jeunes pour la rentrée et cette nouvelle année scolaire hors de l'ordinaire.

C'est pourquoi la FCPQ réitère sa demande pour des communications claires spécifiquement préparées pour les parents, concernant les mesures sanitaires mises en place dans les écoles et concernant la réussite des élèves.

« Si les mesures sanitaires sont bien comprises de tous, nous pouvons ensuite nous concentrer sur la réussite de tous les élèves. Nous nous attendons d'ailleurs à ce que les mesures annoncées en ce sens, comme le tutorat, les agents de liaison, l'aide contre le décrochage, soient mises en œuvre cette année », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

L'an dernier, la proportion de parents satisfaits par les communications envoyées par leur école est passée de 69% à la rentrée à 90% au mois de février, selon un sondage réalisé par la FCPQ. Les parents souhaitent des échanges fluides et bidirectionnels et sont reconnaissants aux écoles et au personnel qui font des efforts en ce sens. Cette expérience doit être mise à profit et perpétuée, pour s'assurer de la bonne compréhension de tous.

La FCPQ souhaite une belle rentrée à tout le personnel scolaire, tous les parents et tous les élèves!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

