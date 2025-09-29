Rentrée parlementaire - Ruba Ghazal somme François Legault de ne pas abandonner la jeunesse

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Alors que le premier ministre s'apprête à prononcer son discours d'ouverture pour la nouvelle session parlementaire, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, somme François Legault de ne pas abandonner la jeunesse québécoise.

« Le constat est clair: dans le Québec de François Legault, les jeunes ne peuvent plus aspirer à avoir une vie meilleure que celle de leurs parents. C'est un recul pour tout le Québec. Pendant que la jeunesse québécoise subit de plein fouet les impacts des changements climatiques, que le taux de chômage chez les jeunes atteint 15%, que fait François Legault? Il nous parle de prières de rue et de la loi et l'ordre, il crée le chaos dans les services publics en coupant sauvagement et nomme un nouveau ministre anti-environnement qui va ramener le Québec au 20e siècle en matière de lutte aux changements climatiques! François Legault nous répète depuis sept ans que l'éducation et la jeunesse sont ses priorités, et pourtant, il leur dessine un avenir bien sombre », déplore Mme Ghazal.

Les chantiers d'avenir pour la jeunesse

Québec solidaire enjoint à François Legault de garantir un meilleur avenir aux jeunes du Québec à travers trois chantiers:

Aucun recul en environnement;

Aucune coupure en éducation;

Mettre un terme à l'appauvrissement des jeunes.

« Mon avertissement à François Legault est clair: pour éviter de sacrifier l'avenir des jeunes, il faut leur garantir un climat social propice à leur développement, un bon emploi, un toit abordable et une éducation de qualité. J'invite le premier ministre à voler quelques idées à Québec solidaire, et de profiter de sa dernière année en politique pour donner un peu d'espoir aux jeunes du Québec », a complété Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

