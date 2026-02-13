Réaction QS - Des chirurgies au privé pendant que 134 salles d'opération sont fermées : la CAQ démantèle le réseau public de la santé, dénonce QS

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en Santé, dénonce la dangereuse improvisation de la part de la CAQ et de Santé Québec, alors que 134 salles d'opération sont actuellement fermées au Québec et que plus des trois quarts des blocs sont sous-utilisés. Cela alors même que le gouvernement lance un projet pilote pour envoyer des patients au privé dans la grande région de Montréal.

« C'est incompréhensible. On a 134 salles d'opération fermées, des blocs qui roulent en bas de leur capacité, et la CAQ choisit d'envoyer des patients dans des cliniques privées. Avant de subventionner le privé, qu'on fasse fonctionner nos hôpitaux à plein régime », tranche Guillaume Cliche-Rivard.

Le projet pilote survient alors que l'austérité de la CAQ et la pénurie de personnel empêchent déjà le réseau public d'opérer à pleine capacité. Le public et le privé sont des vases communicants : les équipes, les spécialistes et les fonds publics doivent rester dans le réseau public.

« La CAQ et Santé Québec répètent les erreurs du passé. En 2016, les projets-pilotes lancés par l'ex-ministre, Gaétan Barrette ont démontré noir sur blanc que ça coûtait jusqu'à 150% plus cher au privé. C'est du gaspillage d'argent public et ce sont les patients qui en souffrent. Nos fonds publics devraient servir à augmenter la capacité de nos blocs opératoires, et non les profits des centres médicaux spécialisés. », a plaidé M. Cliche-Rivard.

Pour Québec solidaire, la priorité est claire : faire de notre réseau public un employeur de choix et cesser les mesures austéritaires qui rationnent le matériel, coupent dans l'entretien ménager et abolissent des postes essentiels dans la chaîne de soins. Cela suffit, le démantèlement de notre réseau public doit cesser.

