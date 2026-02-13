Québec solidaire interpelle la ministre de l'Habitation face au cri de cœur de locataires harcelés par leur propriétaire abusif et demande une intervention immédiate

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Alors que la crise du logement continue de frapper durement les locataires au Québec et que la CAQ n'agit toujours pas pour sévir sur les vrais responsables de la crise, le responsable solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla a donné la parole à un locataire vulnérable, M. Roger Fournier, victime de pratiques de harcèlement et de négligence de la part de son propriétaire, associé au promoteur déjà dénoncé à plusieurs reprises pour ses méthodes controversées, Henry Zavriyev.

« M. Fournier a eu la force et le courage de tenir tête à ses propriétaires abusifs. Ce qu'il a vécu c'est inhumain et inacceptable. Ce sont des techniques de harcèlement qui sont très connues. Je sais que la ministre a entendu son cri de cœur, elle doit maintenant agir pour protéger les locataires et s'assurer que des sanctions soient imposées contre les vrais coupables. On ne peut pas accepter que ce soit à ces locataires innocents de devoir se battre pour retrouver leur dignité.

Son cas n'est pas isolé et ce type de pratique est malheureusement très répandu. On reçoit sans cesse des témoignages de locataires qui subissent du harcèlement, des hausses abusives, des évictions déguisées, via des rénovictions. C'est là qu'il faut agir en priorité, on ne peut pas laisser faire ça. »

Roger Fournier est un locataire vulnérable, victime du promoteur controversé, Henry Zavriyev : « Je suis venu aujourd'hui parce que j'avais un message pour mon propriétaire : regarde-moi aller. C'est pas parce qu'on est vulnérables qu'on va se laisser faire.

M. Fournier vit dans un immeuble dont le propriétaire est Laurent Cardinal, dont le réel gestionnaire serait l'entreprise d'Henry Zavriyev, Roxbury Capital Holdings. Depuis l'arrivée de ces nouveaux propriétaires, M. Fournier et ses voisins vivent un enfer.

« Depuis le mois de novembre chez nous on gèle. Ça fait trois mois qu'on nous met pas de chauffage, il faisait -28°C ! Je trouve ça inhumain. Il veut qu'on s'en aille, c'est pour ça qu'il fait pas les réparations, c'est pour ça qu'il met pas de chauffage.», dénonce Roger Fournier.

« C'est un triste bilan après 8 ans de gouvernement de La CAQ. Ce gouvernement n'a pas adopté les mesures requises pour régler les abus sur les locataires.», pour Andrés Fontecilla.

Québec solidaire demande à la ministre de l'Habitation d'intervenir rapidement dans ce dossier, de mandater une inspection urgente et de renforcer les sanctions contre les propriétaires qui recourent au harcèlement ou à la négligence pour évincer des locataires.

