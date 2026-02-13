RAPPEL - Point de presse Andrés Fontecilla - 9h

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Logement, Andrés Fontecilla, tient un point de presse à 9h aujourd'hui en compagnie d'un locataire victime du promoteur controversé, Henry Zavriyev, dans la salle Bernard-Lalonde.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 13 février 2026

Heure: 9h

Lieu: Salle Bernard-Lalonde

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire, 367 995 2364 ou [email protected]