Rentrée parlementaire à Québec - Priorité à la main-d'œuvre pour l'UMQ

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la reprise aujourd'hui des travaux à l'Assemblée nationale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) fait le point sur les dossiers prioritaires que suivra le milieu municipal au cours des prochains mois. Pour l'Union, la pénurie de main-d'œuvre qui affecte présentement l'ensemble du Québec devra être l'enjeu numéro un à l'ordre du jour des parlementaires.

« La pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas nouveau. On en parle depuis plus d'une décennie. Cependant, la pandémie est venue cristalliser le phénomène. D'un côté, les restaurants et commerces ferment définitivement ou ouvrent quelques jours par semaine, par manque de personnel. D'un autre côté, les entreprises réévaluent leur stratégie de développement. On le constate, le déficit de main-d'œuvre est le talon d'Achille de la relance économique et affecte gravement la vitalité de nos milieux. Pour les municipalités, aucune mesure ne peut, à elle seule, représenter la solution ultime pour répondre à cet enjeu », a indiqué le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration de l'UMQ, le 24 septembre prochain, les membres se pencheront sur un plan d'action permettant notamment d'atteindre les objectifs suivants :

Élargir le bassin de main-d'œuvre à l'aide de l'immigration économique et rattraper le retard d'admissions en raison de la pandémie;

Soutenir les entreprises les plus vulnérables et miser sur la productivité et l'innovation dans les milieux de travail;

Encourager les travailleuses et les travailleurs d'expérience à rester ou à revenir sur le marché de l'emploi;

Collaborer avec les établissements d'enseignement et de formation pour trouver des façons plus flexibles et plus rapides pour former la main-d'œuvre et surtout, pour assurer un meilleur arrimage des compétences des travailleuses et travailleurs avec les besoins réels du marché de l'emploi.

Outre le dossier de la pénurie de main-d'œuvre, l'UMQ suivra également de près, au cours des prochains mois, deux dossiers majeurs pour le milieu municipal reliés à l'aménagement du territoire : l'élaboration de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) et la réforme de la Loi sur l'expropriation.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

https://umq.qc.ca/