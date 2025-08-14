MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - « Après avoir déclaré qu'il fera de l'éducation sa priorité et permettra une stabilité dans son financement, le gouvernement caquiste semble avoir complètement perdu ses repères et prendre maintenant exemple sur l'austérité libérale. Nous avons l'impression d'assister à l'effritement d'un joyau qui faisait la fierté du Québec dans l'indifférence totale de nos élus au pouvoir à Québec. »

Tel est le portrait sombre que brossent ensemble les présidences de la CSQ, Éric Gingras, de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), Youri Blanchet, de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), Valérie Fontaine, et de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), Éric Cyr, à l'occasion de la rentrée collégiale.

L'absence de vision stratégique pour le Québec de demain

Le président de la CSQ, Éric Gingras, soutient que le climat est on ne peut plus morose chez l'ensemble du personnel du réseau collégial en ce début d'année. « Vétusté des immeubles et des infrastructures, manque de ressources humaines et budgétaires disponibles pour assurer les services, il y a de quoi être découragé! On ne parle jamais du réseau et des effets des coupes et des compressions récurrentes. Ce silence politique est inacceptable! », dénonce le leader syndical.

Éric Gingras insiste sur le fait qu'alors qu'on commençait à peine à se sortir la tête de l'eau, le gouvernement nous replonge dans les bas-fonds de la disette budgétaire. Et ce, au moment où l'on prévoit une augmentation significative de la clientèle étudiante et des besoins. « Autant dire que ce gouvernement ne comprend pas à quel point le collégial, que ce soit en formation pré-universitaire, technique ou continue, constitue un maillon essentiel pour préparer le Québec de demain. Délaisser ainsi le réseau collégial, c'est, à notre avis, manquer de vision stratégique. »

« Des limites à ce qu'on peut exiger du personnel! »

Le président de la FEC-CSQ, Youri Blanchet, renchérit en précisant que, pour ce qui est des enseignantes et des enseignants, même si la menace de coupes de postes est moindre, leur charge de travail augmentera et se complexifiera significativement.

« Jusqu'en 2032, on prévoit que les effectifs étudiants seront à la hausse. Il faut donc s'attendre à des groupes plus nombreux pour chaque enseignante et enseignant. En même temps, les enseignantes et les enseignants ne pourront pas bénéficier du même soutien à la réussite. Dans les faits, cela veut dire qu'on va nous demander d'en faire plus avec moins de ressources, ce qui pourrait avoir comme effet corollaire de limiter l'accès au cégep en diminuant la capacité des établissements à se préparer à l'augmentation des inscriptions. Nous sommes aussi inquiets de la solution facile qui pourrait être apportée en augmentant l'offre de formation à distance au détriment des cours en présence. À tout ceci s'ajoute la nécessité de financer adéquatement les établissements collégiaux et le corps enseignant pour qu'ils puissent faire face à la montée de l'utilisation de l'IA », appréhende Youri Blanchet.

Ce dernier est catégorique : « Nos membres n'ont pas à faire les frais des décisions irresponsables prises par le gouvernement. Il y a des limites à ce qu'on peut exiger du personnel sans mettre en péril son bien-être au travail et la qualité des services directs aux étudiantes et étudiants. »

Une contribution de toutes et tous à la réussite

Les inquiétudes sont aussi vives du côté du personnel de soutien, comme l'explique la présidente de la FPSES-CSQ, Valérie Fontaine. « Depuis le 1er novembre dernier, le gouvernement a ordonné un gel de recrutement. Plusieurs postes sont ainsi devenus vacants. Or, en mai dernier, on a annoncé l'abolition de ces postes en plus de mettre fin à plusieurs charges de projet. Le personnel de soutien se trouvait déjà en nombre insuffisant pour rencontrer les besoins et, cette année, la situation s'annonce encore pire. Pourtant, tous les personnels ont un rôle important et apportent leur contribution essentielle à la réussite dans nos collèges », fait valoir Valérie Fontaine.

Cette dernière rappelle de plus le rapport publié il y a plus d'un an par la vérificatrice générale, qui dénonçait l'état catastrophique dans lequel se trouvait le parc immobilier collégial. « Plusieurs bâtiments sont vétustes et auraient besoin de travaux majeurs de rénovation. Il en va de même de salles de cours qui sont de moins en moins conviviales pour assurer la réussite étudiante. La situation continue de se dégrader de plus belle malgré le cri d'alarme lancé par la vérificatrice générale. »

Plus d'étudiantes et d'étudiants, moins de ressources professionnelles

Finalement, le président de la FPPC-CSQ, Éric Cyr, craint que les conditions de travail de plus en plus difficiles imposées au personnel professionnel en incitent plusieurs à quitter le réseau collégial. « Depuis le gel d'embauche de novembre dernier, chaque mois, on retrouve moins de personnel professionnel dans nos cégeps, et ça va aller en s'accentuant si les coupes budgétaires persistent. Les multiples postes vacants ou abolis compliquent et alourdissent la tâche du personnel qui demeure en poste. Cette situation nous fait craindre encore plus d'absentéisme et de départs. »

Éric Cyr est également d'avis qu'ultimement, ce sont les étudiantes et les étudiants qui paieront malheureusement le prix du manque de vision du gouvernement actuel. « En collaboration avec leurs collègues de l'enseignement et du soutien, les membres du personnel professionnel jouent un rôle fort important pour accompagner les étudiantes et étudiants sur le chemin de la réussite. Mais pour ce faire, ils doivent être suffisamment nombreux pour répondre aux besoins. Ce n'est pas en diminuant les services adaptés, d'aide psychosociale et d'aide à la réussite qu'on va améliorer la persévérance scolaire des jeunes au Québec. Présentement, les cégeps reçoivent plus d'étudiantes et d'étudiants que l'an passé, avec moins de personnel et de moyens pour les soutenir. » constate le président de la FPPC-CSQ.

Un examen de conscience qui presse

En terminant, les quatre leaders syndicaux pressent le gouvernement Legault à se livrer à un profond examen de conscience et à revoir ses orientations pour le réseau collégial. « Notre réseau collégial a fait ses preuves dans l'histoire du Québec pour permettre l'accès aux études supérieures pour tout le monde et partout sur le territoire. Il a besoin qu'on en prenne soin et d'investissements majeurs pour pouvoir continuer à remplir sa mission, qui demeure plus actuelle que jamais », concluent-ils.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant plus de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes.

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 200 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

