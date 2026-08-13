Rentrée 2026 : de nouveaux horaires d'autobus pour exo dès le 24 août sur la couronne sud

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'automne pour son service d'autobus sur la couronne sud à compter du lundi 24 août 2026.

À l'approche de la rentrée scolaire, plusieurs ajustements seront apportés au réseau afin de mieux répondre aux besoins de déplacement de la clientèle et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Au total, 22 lignes verront leur horaire, leur parcours ou leur offre de service modifiés.

Un réseau ajusté aux besoins de la rentrée

À l'image des dernières rentrées, exo anticipe une hausse importante de l'achalandage sur le réseau, notamment en raison du retour aux études, de l'augmentation du nombre d'inscriptions dans les établissements scolaires, de la croissance démographique dans les couronnes, de la congestion routière et de l'augmentation du travail en présentiel. Certains services pourraient ainsi connaître des périodes de forte affluence, particulièrement aux heures de pointe.

Dans ce contexte, exo a apporté plusieurs ajustements à son réseau. Certaines lignes bénéficieront d'ajustements ciblés, tandis que d'autres feront l'objet de réductions de service permettant de mieux répartir la capacité disponible là où les besoins sont les plus importants.

Pour mieux planifier leurs déplacements pendant la rentrée, les usagers sont encouragés à consulter l'achalandage en temps réel dans l'application Chrono et à comparer les itinéraires proposés afin de choisir, lorsque possible, les options les moins achalandées.

Un accompagnement renforcé auprès des usagers

Dès la semaine prochaine, exo déploiera une campagne d'accompagnement visant à faire connaître les outils de planification mis à la disposition de sa clientèle et à soutenir les usagers dans la planification de leurs déplacements pendant cette période particulièrement achalandée.

Par l'entremise de l'application Chrono, du site Web d'exo, des médias sociaux et des infolettres à la clientèle, cette campagne mettra en lumière les ressources et fonctionnalités offertes par exo, tout en proposant des conseils pratiques et des communications opportunes pour faciliter les déplacements de la clientèle.

La clientèle est invitée à consulter nos avis à la clientèle sur les changements à venir sur la couronne sud, dont celui spécifique au secteur du Richelain-Roussillon, afin d'en apprendre plus dès maintenant sur l'ensemble des changements à venir et les nouveaux horaires.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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