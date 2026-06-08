Lancement des travaux de réfection de la boucle d'autobus au terminus Sainte-Thérèse d'exo

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Exo annonce le début des travaux de réfection de la boucle d'autobus au terminus Sainte-Thérèse. Le chantier se déroulera du 29 juin au 28 août 2026.

Un terminus modernisé et amélioré pour les usagers

Le projet permettra notamment :

Des installations plus modernes et sécuritaires ;

Une meilleure information à la clientèle, grâce à l'ajout de six écrans numériques, dont quatre à l'extérieur et deux à l'intérieur ;

Un confort accru, avec l'ajout de deux abribus plus grands ;

Une amélioration de l'accessibilité, via notamment l'ajout de tuiles podotactiles ;

Le remplacement de la signalétique et du mobilier ;

Une circulation optimisée pour les autobus grâce à l'agrandissement de l'aire véhiculaire.

« Ce projet de réfection s'inscrit dans notre engagement à offrir des infrastructures modernes, sécuritaires et plus accessibles, à la hauteur des attentes de notre clientèle. En améliorant à la fois le confort, l'information et la fluidité des déplacements, nous contribuons à rendre le transport collectif encore plus attrayant et efficace », souligne Jim Colonel-Bertrand, directeur exécutif, exploitation.

Maintien du service pendant les travaux

Les services d'autobus et de train seront maintenus selon les horaires habituels pendant la durée du chantier. Des agents seront présents sur place pour guider la clientèle.

Le stationnement sera toutefois réduit à environ 500 places disponibles. Les 80 cases habituellement payantes seront gratuites pendant les travaux.

Pendant la fermeture de la billetterie, les usagers pourront se procurer leurs titres :

À la distributrice automatique de titres située sur le quai ferroviaire ;

Via l'application Chrono ;

Dans les points de vente autorisés (exo.quebec/pointsdevente).

Une évolution du chantier structuré en deux étapes

Les travaux se dérouleront en deux phases au cours de l'été :

Entre le 29 juin et le 24 juillet :

Fermeture du terminus actuel ainsi que du bâtiment de service (billetterie et toilettes) ;

Aménagement d'un terminus temporaire dans le stationnement ;

Déplacement des quais d'autobus afin de maintenir le service ;

Mise en place d'un détour piéton sécurisé pour accéder au train et aux quais d'autobus ;

Installation d'un bloc sanitaire temporaire (toilettes et lavabos) ;

Utilisation de la distributrice automatique de titres située sur le quai ferroviaire.

De la fin juillet à la fin août :

Réouverture du terminus permanent et du bâtiment de service ;

Poursuite des travaux de réfection entre 9 h et 15 h ;

Maintien des mesures d'encadrement pour assurer la sécurité des usagers.

Nous invitons les usagers à planifier leurs déplacements et à consulter l'avis à la clientèle pour plus de détails sur les impacts et les mesures en place : Exo - Avis à la clientèle.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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