FÊTE NATIONALE: EXO VOUS TRANSPORTE VERS LES FESTIVITÉS!

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Exo renouvelle cette année encore son engagement envers les communautés dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Différentes initiatives sont ainsi mises de l'avant pour faciliter le déplacement des citoyennes et citoyens qui souhaitent prendre part aux festivités de leur municipalité.

Voici les secteurs ou municipalités où des gratuités sont offertes ainsi que les informations pour les navettes :

Couronne Nord

Secteur L'Assomption

Le 23 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes du secteur.

Secteur Terrebonne-Mascouche

Le 23 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes du secteur.

Saint-Eustache

Les 23 et 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales.

Sainte-Thérèse

Le 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes locales.

Mirabel

Une navette est offerte par exo le 23 juin vers la Place publique Jean-Bouchard où se déroulent les festivités. La navette va circuler entre 16 h à 23 h 30 et fera des arrêts à la gare de Mirabel, à l'école du Parchemin ainsi qu'à l'école de la Croisée-des-champs.

Couronne Sud

Secteur Sorel-Varennes

Le 23 et 24 juin, le service d'autobus sera gratuit sur les lignes du secteur.

Saint-Philippe

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite vers le parc Gérard-Laframboise, où se tiendra la grande fête familiale. La navette va circuler entre 16 h 30 à 23 h 30 et fera des arrêts à l'école De La Traversée, à l'hôtel de ville et au parc Anatole-Lussier.

Journées fériées

N'oubliez pas de vérifier les horaires de passage des autobus et des trains sur Chrono pour planifier vos déplacements lors des journées fériées du 24 juin et du 1er juillet. Les horaires du samedi seront alors en vigueur sauf pour le service de train et le transport adapté. Vous pouvez consulter l'avis à la clientèle d'exo pour plus de détails.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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