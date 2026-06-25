Exo ajoute des arrêts sur la route Marie-Victorin (route 132) entre Varennes et Contrecœur

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Pour améliorer la sécurité des usagers et assurer un service efficace sur les lignes 700 et 701, exo a récemment procédé à l'aménagement de quatre paires d'arrêts sur la route Marie-Victorin (route 132) entre Varennes, Verchères et Contrecœur. Les arrêts seront en service dès le 29 juin 2026.

Voici leurs emplacements :

Près du 2950 route Marie-Victorin à Varennes

Près du 5031 route Marie-Victorin à Varennes

Près du 167 route Marie-Victorin à Verchères

Près du 7267 route Marie-Victorin à Contrecœur

La mise en place des nouveaux arrêts a nécessité des travaux d'élargissement de l'accotement afin de permettre aux autobus d'y effectuer des arrêts en toute sécurité.

Un projet pour assurer la sécurité des usagers

En novembre 2022, exo s'est penché sur une pratique en place depuis plusieurs années. Des embarquements et débarquements sur demande avaient lieu sur un tronçon d'environ 36 km de la route Marie-Victorin entre Varennes et Contrecœur. Cette situation, qui amenait un véhicule à s'immobiliser sur une route principale, était contraire au Code de la sécurité routière. Il a été jugé nécessaire de revoir cette façon de procéder par souci de sécurité.

Exo avait d'abord ajouté quatre paires d'arrêts en 2023. Ceux-ci pouvaient être implantés rapidement en raison d'un espace suffisamment large de la voie d'accotement. Un service temporaire de navette par taxi sur réservation a également été mis en place le mois suivant pour offrir un rabattement sécuritaire à partir d'adresses ou de lieux situés sur la route Marie-Victorin à cinq points identifiés sur lignes 700 et 701. Ce service est toujours disponible et le demeurera pour quelques mois, sauf pour le secteur de Contrecœur où un service de taxi collectif local sur réservation va remplacer la navette pour la 132 à compter du 29 juin.

La mise en place de ces arrêts viendra répondre en partie aux besoins des usagers du secteur, tout en assurant la sécurité des embarquements et des débarquements. Le contexte financier actuel ne permet pas de planifier de nouveaux arrêts pour le moment.

Exo tient à remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur pour leur collaboration pour l'implantation de ces arrêts.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]