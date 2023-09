RENTRÉE 2023 - EXO CONNAÎT UN REBOND IMPORTANT DE L'ACHALANDAGE

MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Exo se réjouit de constater que les niveaux d'achalandage de plusieurs de ses services ont maintenant rejoint ou même dépassé les données prépandémiques. Ces chiffres encourageants, particulièrement pour les services d'autobus et de transport adapté, démontrent que la clientèle est au rendez-vous. Lors de la rentrée 2023, l'achalandage a progressé de plus de 17 % par rapport à 2022 pour l'ensemble des modes de transport. L'engagement d'exo envers ses usagers et les actions déployées dans l'amélioration de ses services portent fruit.

La demande en progression

Services d'autobus d'exo 2019-2023 (Groupe CNW/exo)

Les plus récentes données d'exo démontrent une progression marquée de l'achalandage des services d'autobus, particulièrement dans la couronne nord de Montréal. Dans ces secteurs, le niveau d'achalandage a atteint 108 % par rapport à celui de 2019 lors de la période de la rentrée scolaire, signe d'un intérêt renouvelé de la part des usagers envers les transports collectifs.

Si les secteurs de la couronne sud n'ont pas retrouvé les taux d'achalandage de 2019, exo observe une progression marquée de la fréquentation par rapport à l'année dernière. Certaines lignes d'autobus ont même retrouvé leur achalandage prépandémique.

Bien que l'achalandage des services de train n'ait toujours pas retrouvé les niveaux prépandémiques, l'ensemble des lignes d'exo ont enregistré une croissance constante de leur fréquentation. Cette progression s'observe particulièrement sur la ligne Saint-Jérôme (ligne 12) dont l'achalandage a atteint 73 % du niveau de 2019 et connu une augmentation de 26 % par rapport à l'an dernier.

Bien qu'il s'agisse de bonnes nouvelles, cela représente également un défi puisque le niveau global d'offre de service demeure à environ 95 % de l'offre prépandémique. La recrudescence de l'achalandage peut donc impliquer que la demande surpasse l'offre de services sur des lignes d'autobus certains jours ou moments de la journée.

De plus, la pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs des transporteurs avec qui exo fait affaire demeure l'obstacle le plus important auquel nous devons faire face à l'heure actuelle. Exo met tout en œuvre pour assurer un service prévisible et fiable à ses clients, comme le démontrent les mesures concrètes récemment annoncées par la cellule d'action qui a été mise sur pied pour lutter contre les répercussions du manque d'effectifs.

Une forte progression de l'achalandage du transport adapté

Les services de transport adapté ont connu un rebond particulièrement important lors de la rentrée scolaire, retrouvant des niveaux d'achalandage comparables à ceux de 2019, soit 105 % de la fréquentation prépandémique. Dans le secteur de Terrebonne-Mascouche, la croissance a été encore plus marquée, atteignant 130 %. Il s'agit d'une preuve tangible du besoin crucial de service pour cette clientèle appelée à croître, notamment dans un contexte de vieillissement de la population.

Exo s'engage à poursuivre ses efforts pour rendre les déplacements des personnes ayant besoin d'un transport adapté plus fiable, simple et convivial. L'harmonisation de l'offre de service en transport adapté en 2022 a permis de faciliter les déplacements des usagers, qui peuvent maintenant se rendre partout, sans correspondance, sur le territoire métropolitain. D'autres mesures ont également été déployées ou sont en cours de réalisation, dont les suivantes :

L'amélioration de la formation des chauffeurs ;

La création d'un site de réservation en ligne ;

La bonification des modalités et périodes pour faire les réservations ;

La mise en place de nouvelles fonctionnalités, comme les appels d'arrivée imminente ;

La révision des processus de traitement des appels.

Enfin, et de manière générale, exo travaille sur plusieurs autres initiatives pour améliorer la ponctualité des services de transport adapté.

Exo, à l'écoute des besoins des usagers

Exo demeure à l'écoute des préoccupations des usagers et est déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer la poursuite de la progression de fréquentation du transport collectif, tout en répondant aux besoins des usagers actuels.

En ce sens, la société de transport collectif des couronnes s'est également dotée d'un nouveau Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027 au cours de l'été, développé en collaboration avec le milieu associatif. Celui-ci comporte 37 actions pour favoriser l'accessibilité du réseau tout au long du parcours du client. Certaines mesures ont déjà été mises en œuvre, dont le déploiement d'une première ligne accessible pour les personnes à mobilité réduite dans le secteur de L'Assomption.

« La clientèle est au rendez-vous, et exo est pleinement engagé à développer des services toujours plus efficaces pour les usagers, tout en s'assurant d'une gestion rigoureuse et efficiente des ressources. Le transport collectif est non seulement un vecteur important de la lutte aux changements climatiques et du développement économique et social, mais également un investissement payant pour nos communautés », a indiqué la présidente du Conseil d'administration d'exo, Josée Bérubé.

« Les données d'achalandage de cette rentrée 2023 sont très positives et témoignent de l'impact des efforts déployés par nos équipes pour assurer une offre de transport de qualité répondant aux besoins de nos usagers. Plus encore, elles nous motivent à vouloir en faire davantage pour nous adapter aux nouvelles habitudes de transports - les déplacements à l'intérieur des couronnes et en dehors des pointes, par exemple. Nous croyons que pour offrir une véritable alternative à l'automobile, il faut continuer d'implanter des solutions innovantes et améliorer l'offre de service sur l'ensemble du territoire que nous desservons », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

