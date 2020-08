Rentrée 2020 : 6 signes que quelque chose cloche avec le sac à dos de votre enfant

L'Association des chiropraticiens du Québec souhaite informer les parents des signes qui les avertiront que quelque chose cloche avec le sac à dos :

L'enfant doit se pencher vers l'avant pour balancer le poids du sac à dos L'enfant lève une épaule afin d'éviter que la bretelle ne glisse Le sac à dos de l'enfant lui bat sur le postérieur quand il marche L'enfant doit placer une main sous son sac à dos de manière à soulager la pression sur ses épaules La peau de l'enfant porte les marques des bretelles quand il les enlève L'enfant se plaint de douleurs au dos, au cou ou aux épaules

Comment choisir et bien ajuster le sac à dos ?

L'Association des chiropraticiens du Québec a produit une série de capsules Web donnant des conseils posturaux utiles et faciles à appliquer dans la vie quotidienne pour favoriser le bon développement de l'enfant d'âge scolaire.

Visionnez la capsule Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro… pour choisir le bon sac à dos en cliquant ici.

NOUVEAU : exercices mathématiques

Contexte de pandémie oblige, l'école à la maison a été de mise au printemps dernier et pour aider les enseignants, l'ACQ a développé une série d'exercice mathématiques intégrant des informations utiles et préventives concernant différentes postures dans un contexte scolaire. Destinée au 2e cycle, la série de 3 exercices disponibles actuellement sera doublée pour la rentrée et ces derniers seront adaptés aux compétences que doivent acquérir les autres cycles prochainement. Téléchargez les exercices 1 à 3, et le corrigé, en cliquant ici.

Bonne rentrée !

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

