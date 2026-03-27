OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a annoncé aujourd'hui le renouvellement pour une période de cinq ans, à compter du 6 août 2026, du mandat de l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., à la présidence du conseil d'administration de Destination Canada. Mme Frulla préside le conseil d'administration de la Commission canadienne du tourisme (Destination Canada) depuis le 6 août 2021.

Mme Frulla est, depuis août 2015, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et est membre du conseil d'administration de cet institut. Elle a commencé sa carrière comme journaliste sportive et a travaillé en marketing et dans les médias, dont la radio. Elle a été ministre de la Culture et des Communications du Québec et plus tard ministre fédérale de Patrimoine canadien.

Elle a également contribué à l'élaboration de la première politique culturelle du Québec et à l'établissement du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Société de développement des entreprises culturelles. Elle est membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre national du Québec et officière de l'Ordre de la Pléiade, et l'une des premières Compagnes de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Elle a aussi siégé à de nombreux conseils d'administration, et participe à un comité dédié à l'avenir du Parc olympique de Montréal. À l'automne 2025, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université du Québec en Outaouais.

Destination Canada est l'organisation nationale de marketing touristique du Canada. Elle promeut le pays à l'étranger pour stimuler une croissance durable dans l'ensemble de l'économie des visiteurs et pour renforcer la compétitivité du Canada en tant que destination de voyage. Destination Canada travaille avec ses partenaires pour attirer des voyageurs d'agrément et des congrès, des conférences et des événements internationaux d'envergure qui élèvent le profil mondial du Canada. Par l'entremise de son réseau de partenariat Étoile du Nord, Destination Canada travaille avec des partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que de l'industrie afin de coordonner les efforts de marketing sur les marchés susceptibles d'offrir les meilleures retombées pour les Canadiens.

Citations

« Le tourisme est un moteur économique important, puisqu'il crée plus de deux millions d'emplois dans l'ensemble des communautés au pays et soutient nos entreprises dans toutes les régions. Grâce au leadership de Liza, Destination Canada a pu renforcer la compétitivité mondiale du Canada et saisir de nouvelles possibilités de croissance pour les quelque 278 000 entreprises du secteur du tourisme, et il continuera de le faire. Nous la remercions de son dévouement constant à l'égard de cette mission importante. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Liza Frulla est une véritable championne du voyage et du tourisme. Elle guide Destination Canada et notre secteur vers un avenir riche en possibilités, dans un contexte marqué par des défis, des changements et de l'incertitude. De plus en plus reconnu comme un acteur clé du développement du Canada, notre secteur profite à toutes les régions du pays en contribuant à ses objectifs économiques et à ses valeurs socioculturelles. Je sais que Liza exercera le leadership nécessaire pour tirer rapidement parti de la forte croissance et des importantes retombées que nous entrevoyons. »

- La présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden

Faits en bref

Le secteur canadien du tourisme soutient plus de 2,1 millions d'emplois et renforce les communautés locales.

En 2024, le secteur a contribué pour plus de 50 milliards de dollars au produit intérieur brut et a généré plus de 129 milliards de dollars de revenus.

La Commission canadienne du tourisme, qui fonctionne maintenant sous le nom de Destination Canada, est une société d'État appartenant entièrement au gouvernement fédéral, dont le mandat est de promouvoir le Canada comme une destination touristique de premier plan.

En 2026-2027, Destination Canada recevra 93,3 millions en crédits parlementaires afin de promouvoir le Canada comme une destination touristique de premier plan, d'attirer des événements d'affaires à forte valeur vers des destinations canadiennes, de fournir des données et des résultats de recherche, et de soutenir les efforts de développement des destinations.

Les activités de Destination Canada génèrent un rendement élevé du capital investi. Chaque dollar investi dans les activités de Destination Canada entraîne près de 24 $ en retombées économiques.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]