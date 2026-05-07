TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à une discussion informelle lors du Sommet sur la croissance du Canada 2026 du Forum des politiques publiques. La ministre abordera les liens entre la souveraineté nationale et les objectifs de croissance économique du Canada.

Date : Le jeudi 7 mai 2026

Heure : 14 h 35 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]