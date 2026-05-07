SCARBOROUGH, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir les grandes infrastructures, les maisons et les industries qui font croître notre économie et qui créent une prospérité durable; pour donner aux Canadiens les moyens de réussir grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; et pour protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a souligné l'investissement de 165 millions de dollars du gouvernement, qui sera versé par l'entremise du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC), pour bonifier la capacité du Canada en matière de recherche appliquée. La ministre Joly s'est rendue au Collège Centennial à Scarborough, en Ontario, en compagnie du député de Scarborough-Woburn, Michael Coteau, pour rencontrer des étudiants, des chercheurs et des membres du corps professoral et souligner le rôle vital que la science et la recherche jouent dans l'édification d'une économie forte tournée vers l'avenir. L'investissement fédéral de 165 millions de dollars sera octroyé par l'entremise du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et proviendra du Fonds pour un Canada fort.

Ces investissements, qui sont proposés dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, donneront aux communautés les moyens d'agir, renforceront la main-d'œuvre canadienne, et aideront les entreprises à s'adapter et à réussir. Le Programme d'ICC consolide les partenariats de recherche entre les collèges canadiens et d'autres établissements - dont des universités et des organismes des secteurs privé, public et à but non lucratif -, tous unis dans l'atteinte de l'objectif commun de générer au Canada des retombées positives sur les plans de l'économie, de la société, de l'environnement et de la santé. En investissant dans des projets de recherche et de pointe au Canada, le Programme d'ICC réduit les obstacles à la collaboration entre les organisations partenaires et leur permet de tirer parti des vastes ressources offertes par l'écosystème collégial canadien qui est reconnu à l'échelle mondiale pour son innovation.

Le gouvernement du Canada transforme notre économie en passant de la dépendance à la résilience. La Mise à jour économique du printemps de 2026 veille à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à bâtir un Canada fort et à partager son succès. Parmi les autres principales mesures :

Fonds pour un Canada fort - lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens peuvent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort.

- lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens peuvent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort. Une Équipe Canada forte - mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle.

- mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle. Bâtir des communautés plus fortes - pour les rendre plus sécuritaires, plus connectées et plus résilientes. Nous construisons plus de logements, renforçons la lutte contre la fraude et la criminalité et finançons les infrastructures essentielles, dont les ports pour petits bateaux qui soutiennent les communautés côtières et les emplois locaux. Nous investissons également pour que les communautés autochtones soient plus saines, plus sûres et plus prospères.

Le Canada que nous bâtissons est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort pour tous.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que d'autres pays font fi de la science et de la recherche, le Canada investit de manière stratégique par l'entremise du Fonds pour un Canada fort, afin de renforcer la capacité de recherche au pays. Le financement majeur du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté qui est proposé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 est un bel exemple des résultats concrets que notre gouvernement obtient dans la mise en œuvre de son plan qui est de bâtir une économie canadienne forte et résiliente, au profit de tous les Canadiens. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour Scarborough et pour le Canada. Notre pays ne cesse d'évoluer et de changer. Or, les collèges comme le Collège Centennial sont au cœur de ce changement en aidant les étudiants à acquérir les compétences requises, en soutenant la recherche appliquée et en travaillant avec des partenaires locaux à solutionner des enjeux concrets du quotidien. Ce financement ouvrira des possibilités pour la population de Scarborough et renforcera l'économie canadienne pour l'avenir. »

- Le député de Scarborough-Woburn, Michael Coteau

« Au Collège Centennial, l'apprentissage appliqué n'est pas théorique, il est pratique. L'an dernier, plus de 700 de nos étudiants ont contribué, dans le cadre de stages rémunérés en recherche appliquée au sein de l'industrie, à résoudre des problèmes concrets et à stimuler l'innovation. Ces investissements dans le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté témoignent du rôle que jouent les collèges, les écoles polytechniques et les établissements d'enseignement dans le développement des talents et de la capacité d'innovation au Canada. Ils contribuent aussi à renforcer notre capacité à donner suite aux priorités nationales, dont le logement, les infrastructures, l'énergie propre et la défense. »

- Le président et chef de la direction du Collège Centennial, Craig Stephenson

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]