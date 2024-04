Renouvellement de l'entente de mobilité étudiante universitaire entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles

QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, ont renouvelé l'Entente en matière de mobilité étudiante universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette entente, qui s'inscrit en continuité avec la précédente, a pour objectif de dynamiser la mobilité étudiante universitaire entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les étudiants belges francophones inscrits dans un programme de premier cycle universitaire auront droit au régime des droits de scolarité et sommes forfaitaires applicables aux étudiants canadiens non résidents du Québec, sans la majoration additionnelle. Ceux inscrits au deuxième ou troisième cycle bénéficieront du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois.

Les étudiants québécois se voient octroyer pour leur part des bourses mensuelles offertes par Wallonie-Bruxelles International pour la réalisation de séjours de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat. Ils peuvent ainsi poursuivre leur formation en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de diversifier et d'enrichir leur parcours universitaire.

En renouvelant cette entente, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec confirment les liens forts qui les unissent et leur volonté de poursuivre les échanges visant des retombées mutuelles pour les étudiants et les institutions d'enseignement supérieur.

« Le renouvellement de cette entente avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui représente le 2e bassin en importance de francophones en Europe ainsi qu'un partenaire stratégique au sein de la Francophonie, nous permet de faire rayonner la langue française et de renforcer le réseau universitaire francophone. Il s'agit d'un moyen efficace et concret de promouvoir et de mettre en valeur l'enseignement supérieur en français. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le renouvellement de cette entente est une excellente nouvelle, autant pour les étudiants québécois que pour ceux de la Wallonie-Bruxelles. J'invite les étudiants de part et d'autre à saisir les belles occasions de mobilité pour découvrir une autre culture et profiter de l'excellence des systèmes d'enseignement supérieur d'ici et de la région de la Wallonie-Bruxelles. Ces occasions nous permettront de bâtir des ponts entre nos deux sociétés, de faire circuler le savoir et l'expertise francophones, autant en enseignement qu'en recherche de deuxième et troisième cycles. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Par le renouvellement de cette entente, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec consolident les liens forts qui les rassemblent et affirment leur volonté de renforcer les échanges. L'objectif, c'est plus de retombées positives mutuelles pour nos étudiants et nos institutions. »

Yann Gall, délégué général Wallonie-Bruxelles au Québec

Le Québec a conclu des ententes en matière de mobilité étudiante universitaire avec plus de 40 gouvernements étrangers et l'Agence universitaire de la Francophonie. Ces ententes encouragent la collaboration universitaire et scientifique et favorisent l'enseignement universitaire de qualité en français auprès des partenaires étrangers du Québec.

Le Québec possède l'un des plus vastes réseaux diplomatiques bâtis par un État fédéré grâce à ses 36 représentations situées dans 19 pays. Parmi elles, huit se trouvent en Europe , notamment la Délégation générale du Québec à Bruxelles , qui couvre les territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas et représente le Québec auprès des institutions européennes.

