Renouvellement de conventions collectives à l'INSPQ et au LSPQ

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Les syndiqué(e)s de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) représenté(e)s par trois syndicats, soit le Syndicat des technologues (SCFP 4671), celui représentant le personnel administratif (SCFP 5059) ainsi que celui du personnel du laboratoire (SCFP 2667), viennent de signer leur nouveau contrat de travail.

La négociation a débuté en juillet 2022. Les conventions sont valides jusqu'au 31 mars 2026. Elles prévoient notamment des augmentations salariales totalisant entre 12,3 % et 14,3 % pour la période du

1er avril 2020 au 31 mars 2026, incluant des montants forfaitaires pour les années 2020-2021 et 2022-2023 ainsi qu'une majoration de 2 % du salaire pour les employé(e)s qui ont atteint le maximum d'une échelle comportant 12 échelons depuis plus d'un an.

Parmi les autres gains, notons une harmonisation de plusieurs primes avec celles du réseau de la santé, une nouvelle prime de 10 % pour le temps travaillé en zone de confinement niveau 3 aux laboratoires ainsi qu'un horaire compressé permettant de travailler toutes les heures en 4 ou 4 jours et demi plutôt que 5.

Enfin, la titularisation de plusieurs personnes salariées qui sont à l'emploi depuis 10 ans et plus a été accordée, tout comme la possibilité d'avoir plus de flexibilité pour prendre des vacances ou des journées de congé lors d'un décès.

Les trois syndicats affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique représentent environ 225 membres.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 3590 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications SCFP, 514 802-2802