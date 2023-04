Renouveler les flottes du Canada et soutenir de bons emplois pour la classe moyenne au Québec

LÉVIS, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Que ce soit pour assurer la sécurité des eaux au pays et à l'étranger, répondre aux urgences, protéger l'environnement ou soutenir le flux de l'économie canadienne, les Canadiens comptent sur la Garde côtière canadienne et la Marine royale canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle nos flottes fédérales, tout en redynamisant notre industrie de la construction navale et notre industrie maritime afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne à travers le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Chantier Davie de Lévis, au Québec, deviendra le troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Cette entente entre l'entreprise et le gouvernement fédéral marque le début des négociations de contrats visant à répondre aux besoins futurs du Canada en matière de construction navale et à créer de bons emplois. Il s'agira notamment de la construction de six brise-glaces de programme et d'un brise-glace polaire pour la Garde côtière canadienne. Ces navires joueront un rôle essentiel dans la croissance de l'économie canadienne, en soutenant le commerce maritime tout au long de l'année, et serviront de plates-formes essentielles pour les opérations de recherche et sauvetage et d'intervention environnementale.

Cette entente est conforme au Budget 2023, intitulé Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, lequel a été déposé récemment et est axé sur la mise en place d'une économie propre dans une démocratie libre et stable et sur le soutien à fournir aux travailleurs et aux fabricants canadiens.

L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans les efforts que déploie constamment le gouvernement pour veiller à ce que le Canada dispose des navires modernes et fiables dont il a besoin, en particulier au moment où nous nous adaptons à la croissance soutenue de la navigation commerciale et aux conséquences de plus en plus marquées des changements climatiques sur nos communautés. Nous continuerons à créer des possibilités pour les travailleurs et les entreprises de l'industrie maritime canadienne, tout en veillant à ce que les courageux membres de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne puissent continuer à accomplir leur important travail dans les années à venir.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue un pas de plus vers la construction des flottes de l'avenir du Canada. Notre partenariat stratégique avec Chantier Davie assurera l'accès de notre Garde côtière à des navires modernes, construits au Canada, afin qu'elle puisse continuer à sauver des vies, à assurer la sécurité de nos eaux et à protéger l'environnement. Ce partenariat contribuera également à renforcer l'industrie maritime canadienne de classe mondiale et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, ici même au Québec. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le gouvernement du Canada est heureux d'accueillir Chantier Davie comme troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cet ajout à la SNCN profitera aux travailleurs de la région de Québec et fournira à la Garde côtière canadienne les navires dont elle a besoin pour accomplir son important travail. »

-- L'hon. Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre industrie de la construction navale. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous créons des possibilités pour les travailleurs et les entreprises de tout le Canada, et nous veillons à ce que la Garde côtière canadienne et la Marine royale canadienne disposent des outils dont elles ont besoin pour faire leur travail et protéger notre pays. Nous continuerons d'effectuer les investissements nécessaires pour fournir du matériel moderne à notre personnel militaire, tout en créant de bons emplois pour les Canadiens. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Les Canadiens de l'Est du Québec et du Canada atlantique ainsi que les touristes et les entreprises comptent sur des services de traversiers sûrs et efficaces, qui contribuent à soutenir les communautés et les économies locales. En tant que troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, Chantier Davie construit également deux nouveaux traversiers pour Transports Canada. La construction de ces deux traversiers permettra de créer de bons emplois pour les Québécois, de soutenir la connectivité régionale et de nous aider à continuer de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous. »

-- L'hon. Omar Alghabra, ministre des Transports

« L'ajout de Chantier Davie comme troisième partenaire majeur de construction navale dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale constitue une étape importante pour la SNCN et pour la Garde côtière canadienne. Les travaux que réalisera Chantier Davie au cours des prochaines années contribueront à augmenter la capacité de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique et à mettre à notre disposition des navires efficaces et modernes pour faire ce travail. Le partenariat annoncé aujourd'hui profitera aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

-- L'hon. Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'ajout de Davie en tant que troisième chantier naval renforce l'industrie navale canadienne et permettra de générer davantage de retombées économiques partout au pays, notamment de nombreuses petites et moyennes entreprises au Québec. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'expertise, du savoir-faire et du dynamisme des travailleurs de Chantier Davie. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis 2015, notre gouvernement a soutenu les travailleurs de chantier maritime Davie en accordant des contrats d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour la réfection de brise-glaces et de navires de la Garde côtière canadienne. L'intégration du chantier maritime Davie à la Stratégie nationale de construction navale marque un autre jalon de ce support continu et engendrera des investissements historiques dans la région de Québec. Ces investissements permettront, à terme, de créer une chaîne d'approvisionnement maritime de calibre mondial ici même, dans la région de Québec. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Cet accord historique donne à la Stratégie nationale de construction navale son caractère national. Et on doit cet accord en grande partie au gouvernement fédéral. Ensemble, nous allons combler une lacune stratégique en matière de construction navale et créer une capacité garantie pour le renouvellement de la flotte du plus grand constructeur naval du Canada. Cet accord met en évidence tout ce que Davie a accompli au cours de la dernière décennie ainsi que notre expertise et la compétence de notre main-d'œuvre québécoise. Nous pouvons maintenant nous mettre au travail pour livrer les brise-glaces dont le Canada a besoin de toute urgence pour assumer les responsabilités croissantes liées à sa présence dans l'Arctique, alors qu'il remplit sa mission essentielle en hiver dans le sud pour assurer le bon fonctionnement de notre économie. Nous remercions également le gouvernement du Québec d'avoir soutenu les efforts que nous avons déployés pour devenir l'un des chantiers navals les plus avancés au monde. La SNCN servira de tremplin pour créer au Québec un pôle de construction navale compétitif à l'échelle internationale. Nous favoriserons et mettrons en valeur l'innovation et le talent québécois en construisant des navires à la fine pointe de la technologie et en forte demande à l'échelle mondiale. »

-- James Davies, président et chef de la direction, Chantier Davie Canada Inc.

En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'ajouter un troisième chantier naval canadien comme partenaire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Au cours de la même année, le Canada a lancé le processus concurrentiel pour la sélection du nouveau chantier.

L'entente conclue aujourd'hui est le résultat d'un processus de qualification complexe en plusieurs étapes. Il comprenait une évaluation par un tiers de l'infrastructure et de la soumission de chantier naval, l'évaluation de sa proposition formelle et un processus de diligence raisonnable visant à s'assurer que le chantier naval est financièrement capable d'effectuer le travail et de procéder à toute mise à niveau nécessaire de son infrastructure.

Fondé au Québec en 1825, Chantier Davie est le plus ancien chantier naval du Canada et un chef de file mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels à la mission de clients gouvernementaux et commerciaux. Il est le troisième chantier naval canadien à conclure une entente de partenariat stratégique avec le gouvernement du Canada dans le cadre de la SNCN, après Irving Shipbuilding Inc. en Nouvelle-Écosse et le chantier naval de Seaspan en Colombie-Britannique en 2012.

Chantier Davie a déjà joué un rôle essentiel dans le soutien des flottes canadiennes. En effet, l'entreprise s'est vu accorder plus de 2,2 milliards de dollars de contrats depuis 2014 pour divers types de travaux sur des navires pour la Garde côtière canadienne, la Marine royale canadienne et Transports Canada. Ces travaux comprenaient notamment l'acquisition et la conversion de trois brise-glaces moyens provisoires pour la Garde côtière canadienne, la remise en état du NGCC Louis S. St Laurent, la conversion du MV Asterix pour fournir à la Marine une capacité intérimaire de pétrolier ravitailleur d'escadre, et l'entretien de l'une des frégates de la classe Halifax de la Marine. L'entreprise travaille actuellement à la conception et à la construction de deux traversiers pour Transports Canada .

Depuis 2012, le gouvernement du Canada a accordé plus de 21 milliards de dollars en contrats liés à la construction navale. On estime que les contrats attribués dans le cadre de la SNCN contribuent chaque année à injecter près de 2 milliards de dollars en moyenne dans le PIB du Canada et à soutenir des milliers de bons emplois pour la classe moyenne.

La Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement des flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, en vue de s'assurer que les organismes maritimes du Canada ont les navires modernes nécessaires pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en créant de bons emplois pour la classe moyenne, et en optimisant les avantages économiques partout au pays.

