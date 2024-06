Renouveau au CSMOCA

L'équipe du CSMOCA est fière de vous faire découvrir le fruit de son travail des derniers mois : son tout nouveau site web!

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) lance son tout nouveau site web! Nouvelle arborescence, nouvelles fonctionnalités et surtout : représentativité des employé.es de l'industrie! En effet, la majorité de nos photos ont été prises au cours du quart de travail de nos modèles. Cette initiative permettra aux futur.es travailleur.euses de l'alimentation de se reconnaître au travers de notre interface. Nous souhaitons, par le lancement du site web, faire rayonner les métiers de l'alimentation ainsi que faciliter l'accès à nos différents produits et services.

Image d'accueil du nouveau site web du CSMOCA (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

L'industrie du commerce alimentaire étant en constante évolution, nous souhaitions offrir une plateforme d'outils qui réponde aux besoins du secteur. Nous avons amélioré notre design de navigation pour permettre une circulation fluide entre nos différentes sections. Celles-ci offrent des outils s'adressant autant aux employé.es qu'aux gestionnaires. En ce sens, notez que notre coffret GRH est maintenant offert gratuitement! Il s'agit d'un outil précieux pour supporter les commerçant.es dans la gestion de leurs ressources humaines. Les personnes en recherche d'emploi n'ont pas été oubliées! La section dédiée à nos fiches métiers énumère les caractéristiques des emplois que l'on retrouve dans les commerces de détail et ceux en entrepôt, afin d'aider le ou la chercheur.se d'emploi à trouver le métier qui correspond le mieux à ses aspirations professionnelles.

Une nouvelle barre de recherche en haut de la plateforme permet dorénavant aux utilisateur.trices d'obtenir rapidement l'information cherchée. Nous avons également implanté une page FAQ. Elle a été conçue pour répondre en un clic aux questions qui nous ont été les plus fréquemment posées au courant des dernières années. Vous y trouverez aussi des informations concernant le programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) et notre service aux abonné.es.

Abonnez-vous au portail du comité

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'œuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 17 formations en ligne. Dorénavant disponibles uniquement dans notre portail d'abonnement, celles-ci sont accessibles, interactives et de courtes durées. Elles visent à développer les compétences des employé.e.s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant.es ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Source : Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected]. (514) 499-1598, poste 1