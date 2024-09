MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Rennaï, un tout nouveau concept de beauté et de bien-être, ouvre aujourd'hui ses portes à ROYALMOUNT, la nouvelle destination de la métropole pour magasiner, se restaurer et se divertir. Offrant une expérience d'achat unique et holistique, Rennaï allie harmonieusement l'offre en magasin et en ligne, tout en mettant en lumière des produits et des soins de marques prestigieuses locales et internationales. Cet espace dédié de 36 000 pieds carrés se veut une destination à guichet unique pour des soins personnalisés. Rennaï compte rapidement devenir une référence en matière de beauté et de bien-être et ouvrira plusieurs boutiques en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années.

Rennaï, un nouveau concept de commerce au détail en beauté et en bien-être maintenant ouvert à ROYALMOUNT (Montréal, Canada) (Groupe CNW/Rennaï)

Proposant plus de 175 marques d'ici et d'ailleurs dès son ouverture, Rennaï souhaite redéfinir les normes dans l'industrie de la beauté en créant un environnement accessible où les clients peuvent découvrir et personnaliser leurs routines de beauté et de soins. L'espace, conçu par la célèbre designer d'intérieur Ana Borrallo, met en valeur les « 5 zones de Rennaï », dédiées aux soins modernes et comprend une clinique exclusive d'esthétique médicale offrant les traitements de beauté les plus avancés.

« Voir Rennaï évoluer d'une idée à une réalité vibrante et tangible est une aventure extraordinaire. Nous sommes ravis d'ouvrir nos portes aux Montréalais comme aux visiteurs. Notre équipe, composée de spécialistes et d'experts, a été soigneusement formée pour garantir une expérience inégalée. L'inauguration de notre première boutique au Canada, qui propose une offre unique dans un établissement ultramoderne, marque un moment clé dans l'évolution de la beauté et des soins personnels et nous en sommes bien fiers », mentionne Christopher Novak, président et chef de la création de Rennaï.

LES 5 ZONES DE RENNAÏ

Rennaï croit que le parcours vers le bien-être est bien plus qu'une destination. Pour accompagner les clients dans ce processus en constante évolution, l'environnement de Rennaï est stratégiquement segmenté en cinq zones distinctes. Chacune de ces zones est minutieusement conçue pour répondre aux divers besoins des clients, et ce, à chaque étape de leur parcours de soins. Rennaï propose également des sections dédiées aux soins capillaires et aux produits pour hommes.

Renouveau : L'art des produits de beauté

Une équipe qualifiée guide les clients à travers une large sélection de produits et de services de beauté haut de gamme et propose différents looks de maquillage et conseils d'experts qui résonnent avec l'essence unique de chaque invité.

Une équipe qualifiée guide les clients à travers une large sélection de produits et de services de beauté haut de gamme et propose différents looks de maquillage et conseils d'experts qui résonnent avec l'essence unique de chaque invité. Rafraîchissement : trouver votre parfum unique

Une vaste section dédiée aux fragrances comprend des spécialistes formés qui aident les clients à explorer différentes collections pour découvrir des parfums signatures.

Une vaste section dédiée aux fragrances comprend des spécialistes formés qui aident les clients à explorer différentes collections pour découvrir des parfums signatures. Revitalisation : soin du soi intérieur et extérieur

Conçue pour soutenir la routine de bien-être de l'intérieur à l'extérieur, cette zone propose des compléments énergisants, des soins personnels, des outils de bien-être sexuel ainsi que des produits pour le bain et le corps. Les clients peuvent bénéficier du soutien de nutritionnistes et de spécialistes en soins personnels.

Conçue pour soutenir la routine de bien-être de l'intérieur à l'extérieur, cette zone propose des compléments énergisants, des soins personnels, des outils de bien-être sexuel ainsi que des produits pour le bain et le corps. Les clients peuvent bénéficier du soutien de nutritionnistes et de spécialistes en soins personnels. Regénérescence : soins de la peau et efficacité

Des trésors de la nature aux innovations scientifiques les plus récentes, Rennaï propose une vaste sélection de marques de soins de la peau de premier ordre avec des produits et des services qui permettent de construire une routine personnalisée en fonction des besoins spécifiques et des résultats désirés. Rennaï propose également sa propre clinique d'esthétique médicale exclusive.

Des trésors de la nature aux innovations scientifiques les plus récentes, Rennaï propose une vaste sélection de marques de soins de la peau de premier ordre avec des produits et des services qui permettent de construire une routine personnalisée en fonction des besoins spécifiques et des résultats désirés. Rennaï propose également sa propre clinique d'esthétique médicale exclusive. Ressourcement : Bien-être

Au cœur du magasin, Rennaï propose un espace accueillant dédié à la détente et aux soins. Les invités peuvent se rencontrer, profiter de rafraîchissements et réserver des soins de bien-être personnalisés, incluant manucures, pédicures, et soins du visage à la fine pointe de la technologie.

À propos de Rennaï

Rennaï a pour mission d'aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal grâce à une approche globale de soins personnels à 360° dans un environnement agréable et accessible. Inspirée du mot « renaissance » qui signifie « nouvelle vigueur, nouvelle vie », Rennaï propose des gammes de produits de beauté soigneusement sélectionnés qui proviennent des quatre coins de la planète et sont accompagnées de services personnalisés pour nourrir le corps, l'âme et l'esprit, incluant des consultations avec des experts en beauté, nutrition et bien-être. www.rennai.com

À propos de ROYALMOUNT

ROYALMOUNT est la nouvelle destination pour magasiner, se restaurer et se divertir à Montréal, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Ce district de classe mondiale, situé au cœur de la métropole comprend 170 boutiques dont 60 restaurants et cafés. L'offre commerciale inclut 50 % de nouveaux concepts sur le marché et la plus grande concentration de boutiques phares de luxe de la province du Québec. En plus d'une programmation riche et diversifiée, ROYALMOUNT abrite un parc urbain de 77 000 pieds carrés et un parcours d'art public présentant plus de 60 installations artistiques d'artistes locaux et internationaux.

Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, ROYALMOUNT deviendra bientôt le plus grand développement de commerce de détail certifié LEED Or au Canada. L'un des points forts de son engagement en faveur de la durabilité est la passerelle piétonnière couverte qui relie directement le district au métro et aux transports en commun de la ville, offrant ainsi une accessibilité optimale en transport actif à cette destination unique.

www.royalmount.com

Relations médias:

Anne Dongois et Camille Turbide

514 826-2050, [email protected]

SOURCE Rennaï