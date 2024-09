MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Rennaï, un tout nouveau concept de beauté et de bien-être, annonce un partenariat exclusif avec Victoria Beckham Beauty au Canada. Cette collaboration coïncide avec l'ouverture de la première boutique de Rennaï ce jeudi 5 septembre dans un espace de 36 000 pieds carrés situé à ROYALMOUNT. Cette nouvelle destination à guichet unique pour des soins personnalisés compte rapidement devenir une référence en matière de beauté et de bien-être et souhaite ouvrir plusieurs boutiques en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années.

Rennaï annonce un partenariat exclusif de vente au détail au Canada avec Victoria Beckham Beauty, comme vu dans la nouvelle boutique phare à Royalmount, qui ouvrira ce jeudi 5 septembre (Groupe CNW/Rennaï) Rennaï annonce un partenariat exclusif de vente au détail au Canada avec Victoria Beckham Beauty, comme vu dans la nouvelle boutique phare à Royalmount, qui ouvrira ce jeudi 5 septembre (Groupe CNW/Rennaï) Rennaï annonce un partenariat exclusif de vente au détail au Canada avec Victoria Beckham Beauty, comme vu dans la nouvelle boutique phare à Royalmount, qui ouvrira ce jeudi 5 septembre (Groupe CNW/Rennaï)

Lancée en septembre 2019 par Victoria Beckham, Victoria Beckham Beauty est une marque haut de gamme de beauté et de soins sains et écoresponsables. Victoria Beckham Beauty est le reflet de l'engagement personnel de Victoria envers la quête de l'excellence sous toutes ses formes. Avec une gamme de produits incluant du maquillage, des soins pour la peau et des parfums, la collection propose des articles emblématiques tels que le crayon Satin Kajal, le mascara Vast Lash, le rouge à lèvres Posh et les soins de la peau co-développés avec Augustinus Bader.

« Ce partenariat exclusif reflète la vision et les valeurs partagées par Rennaï et Victoria Beckham Beauty, deux sociétés visant à aider chaque individu à se sentir unique, confiant et bien dans sa peau. Ensemble, nous nous engageons à éduquer et inspirer nos clients en leur fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour enrichir leurs rituels de soins personnels », déclare Christopher Novak, président et chef de la création de Rennaï.

La marque Victoria Beckham Beauty est actuellement disponible aux États-Unis et en Europe, faisant de Rennaï son premier et unique partenaire de vente au détail au Canada. « Alors que Victoria Beckham Beauty poursuit son expansion mondiale et compte tenu de l'engouement croissant de notre marque au Canada via notre boutique en ligne, il était naturel d'offrir à nos clients canadiens une expérience de marque en personne. Nous avons choisi Rennaï comme premier partenaire de vente au détail au Canada et sommes ravis de faire partie d'un concept aussi unique et innovant », déclare Katia Beauchamp, présidente-directrice générale de Victoria Beckham Beauty.

Situé dans la zone « Renouveau » de Rennaï, soit celle dédiée à la beauté, le comptoir Victoria Beckham Beauty est animé par des spécialistes hautement qualifiés. Ces experts enrichissent l'expérience client grâce à des techniques spécialisées et des applications personnalisées, incarnant l'engagement de Rennaï envers une éducation responsable et une inspiration continue.

À propos de Rennaï

Rennaï a pour mission d'aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal grâce à une approche globale de soins personnels à 360° dans un environnement agréable et accessible. Inspirée du mot « renaissance » qui signifie « nouvelle vigueur, nouvelle vie », Rennaï propose des gammes de produits de beauté soigneusement sélectionnés qui proviennent des quatre coins de la planète et sont accompagnées de services personnalisés pour nourrir le corps, l'âme et l'esprit, incluant des consultations avec des experts en beauté, nutrition et bien-être. www.rennai.com

À propos de ROYALMOUNT

ROYALMOUNT est la nouvelle destination pour magasiner, se restaurer et se divertir à Montréal, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Ce district de classe mondiale situé au cœur de la métropole comprend 170 boutiques dont 60 restaurants et cafés. L'offre commerciale inclut 50 % de nouveaux concepts sur le marché et la plus grande concentration de boutiques phares de luxe de la province de Québec. En plus d'une programmation riche et diversifiée, ROYALMOUNT abrite un parc urbain de 77 000 pieds carrés et un parcours d'art public présentant plus de 60 installations artistiques d'artistes locaux et internationaux.

Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, ROYALMOUNT deviendra bientôt le plus grand développement de commerce de détail certifié LEED Or au Canada. L'un des points forts de son engagement en faveur de la durabilité est la passerelle piétonnière couverte qui relie directement le district au métro et aux transports en commun de la ville, offrant ainsi une accessibilité optimale en transport actif à cette destination unique. www.royalmount.com

À propos de Victoria Beckham Beauty

Bien. Plus haut. Toujours plus haut. Toujours Beckham. Telle est la norme de Victoria. Bien que Victoria Beckham ait pu tester les meilleurs produits de beauté du monde (bien souvent avec les meilleurs stylistes, sous la direction des meilleurs photographes), elle continuait à chercher, autour d'elle et dans sa trousse de maquillage, en pensant que « ça pourrait être mieux ». Car en dépit d'un vaste choix en termes de qualité, de style, de réalisation et d'héritage, tous les produits qui excellaient dans un domaine semblaient en sacrifier un autre. Et c'est ainsi que Victoria Beckham Beauty a été créée, pour concevoir des produits qui répondent enfin à ces normes irréprochables : performance démontrée et expérience haut de gamme, le tout avec intégrité, transparence et inclusivité. Une ligne conçue avec soin et passion, qui inclut uniquement des produits ayant une réelle valeur ajoutée par rapport aux meilleurs du marché ; des teintes sélectionnées pour créer des looks classiques et contemporains ; un sentiment de luxe du premier regard à la dernière application ; la qualité durable indispensable aux styles de vie les plus exigeants, une marque tendance, fondée par une femme, avec des produits sains et écoresponsables, non testés sur les animaux. L'excellence absolue en tous points, à chaque instant. Ambitieuse ? Absolument. Déraisonnable ? Pas le moindre du monde. www.victoriabeckhambeauty.com

Relations médias:

Anne Dongois et Camille Turbide

514 826-2050, [email protected]

SOURCE Rennaï