Animée par Alice Gividen de BoF, la discussion a mis en lumière l'évolution des besoins des consommateurs en matière de bien-être, les moteurs de ces changements et l'innovation qui permettra aux marques de se démarquer dans une ère centrée sur le consommateur. Présentement évaluée à 1,8 milliard de dollars, l'industrie mondiale du bien-être devrait croître de 5 à 10 % par an jusqu'en 2027, selon le rapport 2023 Beauty State of Fashion de BoF. Rennaï se positionne pour répondre à ce marché en pleine expansion grâce à son approche holistique de la beauté et du bien-être, intégrée dans un environnement de vente non traditionnel combinant produits, services et conseils de première qualité.

« L'un des plus grands changements dans le comportement des consommateurs est l'expertise qu'ils ont acquise. Qu'elle soit fondée sur des faits ou sur des perceptions, il y a eu une inversion du rôle de celui qui mène la conversation », a confié Christopher Novak, président et directeur de la création chez Rennaï lors du panel. « Quand j'ai commencé dans l'industrie de la beauté, ce sont les marques qui disaient aux clients ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, ce sont les clients qui viennent vers les marques avec des demandes spécifiques pour répondre à leurs besoins. »

Comme le souligne l'article post-panel de Business of Fashion , les points clés de la discussion incluent la nécessité d'une éducation responsable des consommateurs pour renforcer la crédibilité, des solutions innovantes validées scientifiquement et la création de points d'intéractions et de contacts humains dans un monde de plus en plus numérique.

Novak ajoute : « Nous croyons que le domaine du bien-être évoluera vers des services unifiés -- les consommateurs chercheront un accès pratique à un plan de bien-être complet, et nous pensons que les entreprises guidées par l'expertise et l'authenticité deviendront les nouvelles marques de référence. »

