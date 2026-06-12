Renforcer les marchés locaux pour créer de la valeur à long terme : Zoomlion fait progresser la localisation à l'échelle mondiale

ISTANBUL, 12 juin 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a fait forte impression lors de l'exposition KOMATEK 2026 qui vient de s'achever, dont le thème était « L'innovation au service de la valeur ». En présentant plus de 40 produits de pointe ainsi que son réseau localisé de vente et de service après-vente, l'entreprise a reçu un accueil très favorable de la part de ses clients du monde entier. Au cours de cet événement, Zoomlion a enregistré plus d'un milliard de yuans (environ 138 millions de dollars américains) de nouvelles commandes et de commandes fermes, soulignant ainsi sa position de leader sur le marché et la dynamique fulgurante de son développement international.

La localisation et la personnalisation se sont imposées comme les principales caractéristiques de l'offre présentée par Zoomlion lors du salon. Pour répondre aux conditions d'exploitation rigoureuses et aux cadres réglementaires de la Turquie et des marchés voisins, l'entreprise a présenté plusieurs solutions d'équipement sur mesure. L'un des points forts a été la grue à flèche articulée ZLK7600V803, un modèle spécialisé fabriqué localement dans l'usine de Zoomlion en Allemagne. La grue est équipée d'une superstructure fabriquée par WILBERT, la filiale allemande de Zoomlion, montée sur un châssis Scania haut de gamme d'origine européenne. Entièrement certifié conformément aux normes CE et respectant l'ensemble des réglementations européennes en matière de transport routier, ce modèle intègre parfaitement les technologies d'optimisation structurelle et de contrôle développées de longue date par Zoomlion. Alliant performances de levage exceptionnelles, haute qualité et rentabilité, cette machine de référence illustre parfaitement la « vision du village mondial » de Zoomlion, qui vise à favoriser la collaboration industrielle internationale et à renforcer l'intégration des marchés.

Cette intégration étroite entre l'innovation technologique transfrontalière et la production localisée à l'étranger est le résultat direct de la stratégie de production mondiale « 1+N » de Zoomlion. Dans le cadre de ce plan d'action, « 1 » désigne la « Smart City » de Zoomlion en Chine, plaque tournante de la recherche de pointe et principal exportateur de technologies de base et de produits innovants. Le « N » désigne un réseau croissant d'installations de fabrication et de plateformes de services localisées à l'étranger positionnées sur les principaux marchés stratégiques à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, Zoomlion dispose de 13 sites de R&D et de production à l'étranger, de plus de 30 pôles régionaux majeurs et de plus de 400 points de vente et de service après-vente, ses produits et services étant présents dans plus de 170 pays et régions. Grâce à ce vaste réseau, Zoomlion met en place un cadre industriel mondial fortement axé sur la collaboration.

La Turquie, qui constitue l'un des principaux marchés stratégiques de Zoomlion, illustre parfaitement cette approche fortement axée sur la localisation. Depuis la création de sa filiale à Istanbul en 2018, Zoomlion a établi un solide réseau composé de 12 agences de service complet et de 3 entrepôts centraux répartis dans tout le pays. Les récentes ouvertures des succursales de Denizli (3 500 m²) et de Bursa (1 200 m²) ont renforcé la capacité de Zoomlion à jouer le rôle de plaque tournante régionale essentielle pour la vente, la maintenance technique et la gestion des pièces de rechange. Cette vaste infrastructure directe met en place une plateforme intégrée « de bout en bout » qui combine administration, entreposage, logistique et service client pour la région.

Parallèlement, Zoomlion étend ses capacités de production locales plus profondément en Europe. À Tatabánya, en Hongrie, l'usine intelligente moderne de Zoomlion dédiée aux élévateurs à nacelle a officiellement lancé la phase I de ses activités en 2026. Idéalement située sur un axe logistique majeur reliant l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, cette usine de 250 mu (environ 16,5 hectares) est spécialisée dans la fabrication de nacelles à flèche et à ciseaux de haute qualité. Cette configuration améliore considérablement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement régionale et la disponibilité des produits, tout en favorisant des synergies solides et mutuellement bénéfiques avec les écosystèmes industriels locaux.

Par ailleurs, Zoomlion mène actuellement une transformation historique au sein de son principal site de production européen, situé en Allemagne. Suite à l'acquisition du fabricant de grues à tour WILBERT en 2018, le site s'est progressivement transformé en un pôle industriel polyvalent. En 2025, Zoomlion a lancé la phase II de la construction de l'usine, un investissement de plus de 50 millions d'euros portant sur une superficie de plus de 60 000 mètres carrés. Une fois qu'elle aura atteint sa pleine capacité, l'usine agrandie produira plus de 1 000 unités par an, comprenant des grues à tour, des grues mobiles et des engins de bétonnage. Elle servira ainsi de pôle de production international complet et constituera un point d'ancrage essentiel pour la croissance à long terme de Zoomlion en Europe.

La mise en œuvre de la stratégie « 1+N » offre des avantages opérationnels concrets tant à Zoomlion qu'à ses clients internationaux. Tout d'abord, cela améliore considérablement l'efficacité des livraisons et l'adaptabilité des produits, car la fabrication et l'assemblage des équipements à proximité des marchés finaux permettent à Zoomlion de s'adapter plus rapidement aux normes régionales et aux préférences des clients. D'autre part, une coordination plus étroite entre ces bases mondiales renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à l'intégration des ressources entre ses sites nationaux et internationaux, Zoomlion a optimisé ses réseaux logistiques régionaux et a assuré un approvisionnement stable, constant et fiable des marchés internationaux des engins de chantier. Enfin, s'appuyant sur un réseau de services de bout en bout et sur des opérations en contact direct avec les clients, Zoomlion offre un accompagnement complet en matière de maintenance tout au long du cycle de vie des produits, ce qui lui permet d'instaurer une relation de confiance commerciale solide et de jeter les bases d'une réussite mutuelle avec ses clients internationaux.

De l'innovation produit à la fabrication intelligente, et de la production locale à l'assistance technique directe, Zoomlion continue de s'implanter sur les marchés locaux en adoptant une « vision du village mondial ». Grâce à une R&D technologique constante et à une présence locale, l'entreprise perfectionne ses produits pour répondre aux besoins mondiaux tout en renforçant ses liens à l'échelle internationale. À l'avenir, Zoomlion reste déterminé à mener une coopération ouverte, en s'appuyant sur ses capacités de R&D de pointe, ses systèmes de fabrication complets et ses réseaux de services professionnels afin de collaborer durablement avec ses clients et partenaires internationaux.

SOURCE Zoomlion

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