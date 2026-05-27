OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Des collectivités de l'Ontario recevront du financement pour développer, améliorer et élargir leurs services de transport en commun grâce à un investissement fédéral de plus de 1,2 million de dollars dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Cet investissement aidera des collectivités de l'Ontario à moderniser et à élargir leurs services de transport en commun locaux en améliorant la fiabilité des services, l'accessibilité et l'expérience globale des usagers. Les améliorations prévues comprennent l'achat de nouveaux véhicules, y compris des véhicules accessibles, l'installation d'abribus, la modernisation des technologies de planification des horaires, ainsi que l'amélioration des services de transport en commun à la demande. Dans certaines collectivités, le financement servira à soutenir des études de faisabilité afin de mieux comprendre et d'améliorer les services de transport en commun actuels, ainsi que de cerner les possibilités de mettre en place de nouveaux services.

En renforçant les services de transport en commun, cet investissement permettra de relier les résidents aux commerces locaux, aux lieux de travail, aux écoles et aux établissements de soins de santé, en plus de leur permettre de vaquer à leurs activités quotidiennes.

Citations

« Des investissements comme celui-ci permettent de renforcer les services de transport en commun dont dépendent quotidiennement les membres des collectivités rurales et éloignées. En plus d'améliorer les services de transport en commun, ils permettent de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées, ainsi que de veiller à ce que les résidents aient accès à des possibilités, à des services et à du soutien près de chez eux. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

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Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 207 501 $ dans 11 projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCMR comprend deux volets de financement : le volet « Projets de planification et de conception », qui soutient les activités de planification et de conception d'un système de transport en commun, et le volet « Projets d'immobilisations », qui soutient l'achat d'actifs de transport en commun tels que des véhicules et des infrastructures de soutien. Ces deux volets de financement sont actuellement fermés.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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