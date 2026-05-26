SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

À l'occasion de la première pelletée de terre du futur Pavillon des requins du Saint-Laurent, marquant officiellement le lancement des travaux de ce projet d'envergure consacré à la découverte et à la mise en valeur des requins de plus en plus présents dans le Saint-Laurent, le gouvernement fédéral annonce qu'il bonifie son financement à ce projet de 700 000 $, le faisant passer de 3,1 millions $ à 3,8 millions $. Ce projet du musée Exploramer permettra de stimuler le tourisme et l'économie de la Gaspésie en plus d'enrichir l'offre scientifique, éducative et touristique de l'Est du Canada.

Le Pavillon des requins est un exemple de projets que notre gouvernement s'est engagé à appuyer dans le cadre du budget 2025. Grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes -- un investissement de 51 milliards de dollars sur dix ans permettra de renforcer les infrastructures locales, d'appuyer la croissance régionale et de bâtir un Canada plus fort, d'un océan à l'autre.

Le Pavillon des requins du Saint-Laurent proposera une expérience immersive et interactive permettant au public de mieux comprendre ces espèces fascinantes, leur rôle essentiel dans les écosystèmes marins ainsi que les enjeux liés à leur conservation.

En plus du financement fédéral de 3,8 millions $, le Pavillon des requins est également financé par le Gouvernement du Québec, La MRC de La Haute-Gaspésie la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, ainsi que le Fonds du grand mouvement de Desjardins; et les fondations de la Famille Molson, Hewitt, de la faune, Tourisme Gaspésie et Telus,

Exploramer investira également un peu plus de 3 millions $ dans ce projet.

Les travaux se poursuivront au cours des prochains mois, en vue d'une ouverture à l'été 2027.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Pavillon des requins du Saint-Laurent sera bien plus qu'une nouvelle infrastructure pour Exploramer : il deviendra un lieu de découverte, d'apprentissage et de rayonnement pour toute la Haute-Gaspésie. En soutenant ce projet, notre gouvernement investit dans l'éducation scientifique, le tourisme régional et la vitalité économique de nos communautés rurales. Ce pavillon permettra aux jeunes et aux familles de mieux connaître la richesse du Saint-Laurent, tout en générant des retombées concrètes pour la région. Je suis fière que notre gouvernement contribue à la réalisation d'un projet aussi porteur pour Sainte-Anne-des-Monts et pour l'avenir de la Haute-Gaspésie. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Pour notre gouvernement, ce projet était une priorité dès le départ, et nous avions été clairs en l'inscrivant dans le Budget 2025. Cet investissement fera une réelle différence pour le milieu récréotouristique de la Haute-Gaspésie, tout en mettant en valeur la richesse exceptionnelle de notre environnement marin. Je tiens à féliciter toute l'équipe d'Exploramer ainsi que les nombreux partenaires qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. Le futur Pavillon des requins du Saint-Laurent sera un ajout précieux pour les familles, les jeunes et les visiteurs de la région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3,8 millions $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale. Conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les projets approuvés au Québec doivent recevoir l'autorisation du Conseil exécutif avant qu'une entente puisse être conclue avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être accordé qu'une fois cette autorisation obtenue.



Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]