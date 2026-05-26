OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé la nomination de Naama Blonder au conseil d'administration de Waterfront Toronto.

Mme Blonder est une architecte agréée, une urbaniste et une conceptrice qui se consacre à la promotion de collectivités inclusives, durables et agréables dans les villes en forte croissance. Elle apporte une vaste expertise en urbanisme, en politique du logement et en développement urbain. Son leadership visionnaire soutiendra Waterfront Toronto alors que l'organisation poursuit la mise en œuvre de projets de logements abordables à Ookwemin Minising et Quayside, parallèlement aux avancées du projet de la ligne de transport en commun du secteur riverain de l'est, visant à créer des communautés dynamiques, bien reliées et résilientes le long du secteur riverain de Toronto.

Mme Blonder a été sélectionnée à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite conçu pour attirer des candidats hautement qualifiés possédant une expertise et une expérience de leadership diversifiées.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Mme Blonder. Son expertise en matière d'urbanisme, de logement et de développement urbain durable sera un atout formidable pour le conseil d'administration de Waterfront Toronto. Son leadership et son approche novatrice pour bâtir des collectivités inclusives et dynamiques contribueront à soutenir la prochaine phase de la revitalisation du secteur riverain. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Waterfront Toronto a été créée en 2001 par les trois ordres de gouvernement (le Canada, la province de l'Ontario et la Ville de Toronto) pour superviser, diriger et réaliser le renouvellement et la revitalisation du secteur riverain de Toronto.

Waterfront Toronto a pour mandat de transformer 800 hectares de friches industrielles le long du secteur riverain de la ville en de magnifiques collectivités à usage mixte accessibles et durables, et en espaces publics dynamiques, ce qui en fait l'un des plus grands projets d'infrastructure en Amérique du Nord.

Le conseil d'administration est composé de 13 membres : quatre nommés par le gouvernement du Canada, quatre par la province de l'Ontario, quatre par la Ville de Toronto, et un président qui est nommé conjointement par les trois ordres de gouvernement.

Le conseil d'administration est responsable de la gouvernance courante de la société, ainsi que de la supervision de ses activités opérationnelles, de la planification à long terme, de l'orientation stratégique et des décisions d'investissement.

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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