OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent un accès plus facile aux services de santé et aux médicaments à prix abordable, quel que soit leur lieu de résidence ou leur capacité à payer. Cependant, le système de santé au Canada est confronté à des défis notables, tels que des salles d'urgence débordées, la difficulté d'accès à un médecin de famille, et des professionnels de la santé soumis à d'énormes pressions. Le gouvernement du Canada sait que des efforts concertés et collaboratifs de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont nécessaires pour continuer à relever ces défis.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a souligné les mesures prises récemment par le gouvernement pour renforcer le système de santé publique au Canada.

Le gouvernement du Canada a investi près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les services de santé offerts à la population canadienne. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués par le biais d'accords bilatéraux adaptés qui répondent aux besoins uniques du système de santé de chaque province et territoire dans quatre domaines prioritaires communs, notamment l'amélioration de l'accès aux services de santé familiale et aux services de santé mentale et de dépendance, le ravitaillement de notre personnel de santé et la modernisation de notre système de santé au moyen d'outils numériques. Avec chaque province et territoire ayant signé son accord bilatéral avec le gouvernement du Canada, nous permettons aux Canadiennes et aux Canadiens de bénéficier des soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent, et de souligner le rôle essentiel des professionnels de la santé dans le maintien de la santé de la population canadienne.

Chaque Canadienne et Canadien, ainsi que leur prestataire de soins de santé, devrait pouvoir accéder à ses renseignements sur la santé de manière simple, sécurisée et numérique. En juin 2024, le gouvernement du Canada a présenté la Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada, qui devrait aider les travailleurs de la santé à prendre de meilleures décisions, plus éclairées, et permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder en toute sécurité à leurs propres données de santé. Cela facilitera la prise de décisions par les patients et optimisera les soins qu'ils reçoivent de la part des prestataires de soins de santé au Canada.

À la dernière réunion des ministres de la Santé, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux défis qui concernent les travailleurs de la santé. En mars 2024, le gouvernement du Canada a publié la Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers pour aider à améliorer la vie professionnelle des infirmières. Le 11 juillet 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral de 47 millions de dollars pour des projets novateurs visant à soutenir le personnel de la santé du Canada. Ces investissements permettront d'éclairer les pratiques de rétention et de recrutement, de soutenir la mobilité des médecins partout au Canada afin d'aider les communautés confrontées à des pénuries, et d'étudier des solutions pour renforcer le personnel de la santé et avoir des répercussions positives sur les politiques et les pratiques. Le gouvernement du Canada accorde également une exonération des prêts étudiants pouvant aller jusqu'à 60 000 dollars pour les médecins et 30 000 dollars pour les infirmières qui choisissent de travailler dans des communautés rurales et éloignées. Le budget 2024 approfondit ces mesures en accordant l'exonération des prêts étudiants à un plus grand nombre de professionnels de la santé en milieu rural et éloigné, notamment les dentistes et les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les psychologues, les physiothérapeutes, les sage-femmes, les travailleurs d'aide à la personne et les travailleurs sociaux.

Les soins dentaires font partie intégrante de notre santé et de notre bien-être. Le gouvernement du Canada a lancé le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) qui fournira des soins de santé bucco-dentaire à près de neuf millions de personnes au Canada non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars. Les personnes âgées admissibles, les adultes titulaires d'un certificat valide de crédit d'impôt pour personnes handicapées, les parents et les tuteurs d'enfants de moins de 18 ans peuvent dès maintenant faire une demande. À ce jour, plus de 250 000 Canadiennes et Canadiens ont reçu des soins dans le cadre du RCSD pour des services tels que des nettoyages, des obturations ou des prothèses dentaires auprès de plus de 12 000 prestataires.

En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments. La couverture des contraceptifs permettra à neuf millions de personnes canadiennes en âge de procréer d'avoir un meilleur accès à la contraception ce qui réduira le risque de grossesses non désirées et leur permettra de planifier l'avenir. En outre, l'amélioration de l'accès aux médicaments contre le diabète contribuera à améliorer la santé des 3,6 millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent avec cette maladie et à réduire le risque de complications graves qui peuvent changer leur vie, comme la cécité ou l'amputation.

Chaque personne au Canada mérite de bénéficier des soins de santé dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Le gouvernement du Canada est conscient que les gens comptent sur tous les ordres de gouvernement pour relever conjointement les défis actuels. Le gouvernement du Canada reste résolu à œuvrer avec les provinces et les territoires pour rendre les soins de santé plus abordables et plus accessibles, afin que chacun obtienne de meilleurs résultats en matière de santé.

Citations

« Les investissements de notre gouvernement, qu'il s'agisse du financement historique de la santé, des soins dentaires ou de l'assurance médicaments, aideront à s'assurer que chaque personne au Canada reçoit les soins dont elle a besoin au moment et à l'endroit où elle en a besoin. Nous nous engageons à soutenir chaque génération, tout en consolidant notre système universel de soins de santé publique. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement fait des investissements transformateurs pour améliorer les soins de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. De l'assurance dentaire à l'assurance médicaments et jusqu'aux services de santé mentale, nous sommes concentrés à faire en sorte que la population canadienne reçoive les soins dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) au cours des 5 prochaines années, ce qui équivaut à 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023.

La loi sur l'assurance médicaments définit les principes fondamentaux de la première phase d'un régime canadien d'assurance médicaments national et universel, et qui décrit l'intention du gouvernement du Canada de collaborer avec les provinces et les territoires (PT) afin de fournir une couverture universelle à payeur unique pour un certain nombre de moyens de contraception et de médicaments contre le diabète.

de collaborer avec les provinces et les territoires (PT) afin de fournir une couverture universelle à payeur unique pour un certain nombre de moyens de contraception et de médicaments contre le diabète. La Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada vise à permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder à leurs propres données sur la santé en toute sécurité, ce qui facilitera la prise de décision des patients et améliorera les soins qu'ils reçoivent des fournisseurs de soins de santé au Canada . Cette loi permet un accès rapide et sécurisé aux renseignements personnels sur la santé, ce qui est essentiel pour sauver des vies et améliorer les soins de santé pour la population canadienne.

vise à permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder à leurs propres données sur la santé en toute sécurité, ce qui facilitera la prise de décision des patients et améliorera les soins qu'ils reçoivent des fournisseurs de soins de santé au . Cette loi permet un accès rapide et sécurisé aux renseignements personnels sur la santé, ce qui est essentiel pour sauver des vies et améliorer les soins de santé pour la population canadienne. Le 4 mars 2024, le gouvernement du Canada lance la Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers : Améliorer la vie professionnelle du personnel infirmier au Canada , afin d'améliorer les conditions de travail du personnel infirmier. La boîte à outils permet aux employeurs et aux autorités sanitaires de développer ensemble des programmes normalisés au sein des organisations et des systèmes de soins de santé au Canada . Cela permettra d'identifier les initiatives en cours pouvant être étendues à d'autres organisations et administrations dans le but de partager des pratiques exemplaires et de promouvoir le maintien en poste du personnel infirmier dans tout le pays.

lance la Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers : Améliorer la vie professionnelle du personnel infirmier au , afin d'améliorer les conditions de travail du personnel infirmier. La boîte à outils permet aux employeurs et aux autorités sanitaires de développer ensemble des programmes normalisés au sein des organisations et des systèmes de soins de santé au . Cela permettra d'identifier les initiatives en cours pouvant être étendues à d'autres organisations et administrations dans le but de partager des pratiques exemplaires et de promouvoir le maintien en poste du personnel infirmier dans tout le pays. Le 18 décembre 2023 , le gouvernement du Canada a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments grâce à un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-2025. L'Agence fournira le leadership et la coordination nécessaires pour rendre le système canadien de médicaments plus durable et mieux préparé pour l'avenir, et aidera la population canadienne à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

Le 6 décembre 2023, le gouvernement du Canada a salué la création de d'Effectif de la santé Canada . Créé à titre d'entité autonome, l'organisme travaillera en étroite collaboration avec l'ICIS et tous les intervenants du système de santé pour améliorer la collecte et l'échange de données sur l'effectif de la santé et mettre en commun des solutions et des pratiques novatrices.

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes ressources: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Yuval Daniel, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709