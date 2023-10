Renforcer le dispositif des CCTT pour soutenir le développement durable du Québec

QUÉBEC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Le Réseau des CCTT et ses membres ont pris part avec enthousiasme aux discussions tenues dans le cadre des rencontres du Chantier sur la recherche au collégial, tenues les 3 et 4 octobre, et déposent un mémoire identifiant six grandes priorités et proposant dix-neuf recommandations visant à maximiser l'impact de la recherche collégiale et de ses nombreuses expertises sur l'ensemble du Québec.

Lancé en mars 2023, le Chantier sur la recherche au collégial est une démarche conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). L'objectif principal du Chantier est d'optimiser le soutien au développement et au rayonnement de la recherche au collégial, et ce, pour une réponse renforcée aux défis actuels et futurs de notre société.

En 40 ans, le dispositif des CCTT s'est déployé dans presque toutes les régions du Québec comprenant un établissement d'enseignement collégial, contribuant à en faire un réseau hautement accessible et adapté aux besoins spécifiques des différents territoires et en mesure de soutenir leur développement. Principalement axée autour d'activités de recherche appliquée, d'aide technique, de diffusion d'information et de transfert de connaissance auprès des entreprises et des organisations québécoises, les CCTT sont des partenaires de choix pour mener à bien un processus d'innovation.

« Les CCTT comptent sur plus de 2 400 experts et expertes en innovation et en recherche appliquée qui œuvrent annuellement à accompagner plus de 6 000 entreprises et organisations clientes, dont 70 % sont des PME, dans l'amélioration de leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. C'est une force d'intervention efficace et reconnue que l'on doit soutenir pour répondre adéquatement aux grands enjeux d'aujourd'hui. Notre mémoire cible des actions concrètes qui permettront de renforcer notre rôle clé dans le développement économique, social et environnemental du Québec, bâtissant, de ce fait, une société plus prospère et innovante.

Six grandes priorités

Dans son mémoire, le Réseau des CCTT identifie 6 grandes priorités afin de permettre à la recherche collégiale, et son dispositif de CCTT, d'atteindre son plein potentiel d'intervention, maximisant ainsi ses retombées dans la société québécoise.

Le rehaussement du financement de base des CCTT

Un financement de base rehaussé, pérenne et prévisible, réparti entre CCTT selon leurs besoins, et comparable à celui d'autres centres de recherches apparentés au Québec et dans le monde (recommandations 1 à 5).



L'amélioration du financement des activités scientifiques

L'instauration ou l'adaptation des programmes de financement pour favoriser l'essor de la recherche collégiale et interordre ainsi que soutenir l'action mutualisée des CCTT sur de grands enjeux sociétaux (recommandations 6 à 8).



Un positionnement à établir comme partenaire de maturation

La mise en place et le financement d'un modèle de partenariat pour valoriser les résultats de la recherche réalisée dans les universités et les collèges afin de les amener plus rapidement au marché et dans la société (recommandations 9 à 11).



Des retombées accrues sur la mission éducative des collèges

La mise en place d'actions structurantes pour accroître massivement les retombées de la recherche sur la mission éducative des collèges ainsi que la participation étudiante et enseignante aux activités de recherche des CCTT (recommandations 12 à 14).



Une cohésion renforcée entre les CCTT et les collèges

Un renforcement institutionnel de la mission et de la culture de recherche dans les collèges, dotées de moyens conséquents (recommandations 15 à 17).



Une image de marque à moderniser

Un changement de dénomination pour les CCTT pour exprimer plus clairement ce qu'ils font ainsi que de nouveaux moyens pour attirer des talents de haut niveau (recommandations 18 et 19).

Au total, 19 recommandations émanent de ces priorités et s'accompagnent de mesures d'interventions réfléchies et mesurées afin d'optimiser le soutien au développement et au rayonnement de la recherche au collégial.

Le mémoire sur la recherche au collégial déposé par le Réseau des CCTT peut être consulté sur ici, sur son site web.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT).

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

