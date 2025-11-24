OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Depuis le 3 novembre 2025, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) délivre des certificats phytosanitaires électroniques pour l'exportation de grains et de produits céréaliers vers le Mexique. Un certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par l'ACIA à l'autorité compétente du pays importateur. Il atteste que les végétaux ou les produits végétaux visés par le certificat :

ont été inspectés suivant les procédures appropriées;

sont considérés comme exempts d'organismes nuisibles réglementés;

respectent les exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur.

Le processus de transmission des certificats électroniques est sécurisé et facilite les échanges commerciaux en réduisant le risque de fraude et en éliminant l'attente associée à l'envoi des documents papier.

Le Canada et le Mexique ont convenu d'étudier la possibilité d'étendre cet outil à d'autres produits agricoles et agroalimentaires, ce qui faciliterait davantage les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette étape importante fait suite à la récente visite au Mexique de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, qui a permis de réaffirmer l'engagement du Canada de renforcer ses liens commerciaux et de promouvoir le secteur agricole et agroalimentaire canadien dans le cadre du Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028.

Cet effort de modernisation témoigne de l'engagement de l'ACIA à réduire le fardeau administratif en élargissant l'offre de services pratiques en ligne pour les parties prenantes. L'Agence continue de simplifier les processus et de moderniser la réglementation, tout en renforçant son engagement à faciliter le commerce.

Citation

« Le Canada délivre désormais des certificats phytosanitaires électroniques pour les exportations de grains et de produits céréaliers vers le Mexique. Cette mesure facilitera l'accès des entreprises canadiennes à de nouveaux marchés d'exportation. Il s'agit là d'un autre exemple de mesures prises par notre gouvernement pour favoriser la prospérité des entreprises au pays et à l'étranger, stimuler la croissance économique et l'innovation et promouvoir la durabilité. »

-- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Vous pouvez faire une demande de certificat phytosanitaire électronique sur le portail en ligne Mon ACIA. Pour en savoir plus, consultez la page Compte Mon ACIA.

Le Mexique est un partenaire commercial stratégique de plus en plus important du Canada dans le secteur agroalimentaire. En 2024, les échanges bilatéraux se sont chiffrés à 6,9 milliards de dollars canadiens, ce qui représente une hausse de 44,8 % depuis 2019, grâce à la complémentarité des exportations et des importations.

Les principaux produits exportés du Canada vers le Mexique (2,2 milliards de dollars canadiens) sont le porc, le canola, le blé et le bœuf, tandis que les importations (4,7 milliards de dollars canadiens) comprennent principalement les fruits et légumes frais et la tequila.

En septembre, le Canada et le Mexique ont conclu un nouveau partenariat stratégique global afin de resserrer les liens entre les deux pays et de créer des possibilités de commerce et d'investissement dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure, des minéraux critiques et de l'agriculture, entre autres. Le partenariat vise également d'autres priorités, dont la conservation de l'environnement, l'établissement d'infrastructures à long terme et la sécurité bilatérale pour lutter contre le crime organisé transnational, le trafic de drogue, la traite de personnes, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

Cette solide relation est soutenue par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui favorisent l'intégration des chaînes d'approvisionnement.

En 2024, le Mexique s'est classé au 12e rang mondial des importateurs de produits agroalimentaires, avec des importations se chiffrant à 63,5 milliards de dollars canadiens. Environ 40 % des aliments consommés au Mexique sont importés. Les principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Mexique étaient les États-Unis (49,8 %), le Brésil (3,6 %), le Canada (3,5 %), la Chine (2,0 %) et l'Espagne (1,4 %).

