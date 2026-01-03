Rappel de Feuilles d'œufs de Wuhan avec Riz Gluant de marque Si Ji Mei en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

03 janv, 2026, 09:39 ET

OTTAWA, ON, le 3 janv. 2026 /CNW/ -

Produit : Feuilles d'œufs de Wuhan avec Riz Gluant

Problème :
Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

