Rappel de diverses pistaches et de produits contenant des pistaches en raison de la bactérie Salmonella English
06 janv, 2026, 16:04 ET
OTTAWA, ON, le 6 janv. 2026 /CNW/ -
Produit :
Pistaches et produits contenant des pistaches
Problème :
Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Nationale
En ligne
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
