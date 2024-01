OTTAWA, ON, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, rend publiques les Trousses d'information pour Protéger la démocratie, ainsi que le Guide à l'intention des fonctionnaires pour Lutter contre la désinformation.

Conçues pour aider les Canadiens à reconnaître la désinformation et l'ingérence étrangère et à mieux y résister, et adaptées aux réalités des élus et des titulaires de charge publique, des fonctionnaires, et des dirigeants communautaires, ces trousses d'information et le Guide font partie d'une série de mesures visant à assurer la résilience de la démocratie canadienne face à de menaces nouvelles et en évolution.

Ces deux ressources peuvent être téléchargées à partir de la nouvelle page Web Protéger la démocratie, où se trouvent des renseignements et des ressources supplémentaires provenant d'organisations de la société civile, d'organismes internationaux et d'autres ministères et organismes fédéraux.

Grâce à son Plan pour protéger la démocratie canadienne, le gouvernement du Canada continue d'agir pour s'assurer que les Canadiens ont toujours confiance dans la force et la résilience de notre démocratie.

« L'ingérence étrangère est l'un des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les démocraties aujourd'hui - et notre gouvernement agit sur plusieurs fronts pour aider à la contrer. Cela commence par une population engagée et informée. Les outils que nous publions aujourd'hui serviront à sensibiliser les gens à ce problème et à renforcer la résilience des Canadiens. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

