Renforcer la compétitivité du secteur québécois des sciences de la vie - 1,4 M$ pour augmenter la productivité d'une PME des Laurentides

BLAINVILLE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le député de Blainville et whip en chef du gouvernement, M. Mario Laframboise, ainsi qu'Investissement Québec annoncent un financement de 1,4 million de dollars au Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD). Accordé dans le cadre de l'initiative grand V, notamment, celui-ci vise à augmenter la capacité de production de l'entreprise et à soutenir sa croissance à l'international.

Grâce à cet appui, le GPD a installé, à même son usine, située à Blainville, une nouvelle imprimante qui permet de produire 150 000 comprimés pharmaceutiques à l'heure, ce qui s'ajoute à la capacité actuelle de 110 000 comprimés. De plus, cette machine à la fine pointe intègre une technologie innovante qui assure l'impression des logos destinés à la protection des femmes enceintes sur les deux côtés des comprimés et réduit les rejets en ciblant plus précisément les unités défectueuses.

Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés.

Citations :

« Le GPD est un bel exemple du dynamisme de la communauté d'affaires des Laurentides. Cette entreprise visionnaire développe et fabrique chez nous, à Blainville, des produits qui favorisent le bien-être de la population. Je salue cette annonce des plus positives pour la croissance du groupe, lequel contribue activement à l'économie de notre région et de tout le Québec. »

Mario Laframboise, député de Blainville et whip en chef du gouvernement

« Notre gouvernement est fier de soutenir les secteurs stratégiques de notre économie, comme celui des sciences de la vie. En appuyant le GPD à hauteur de 1,4 million de dollars, nous augmentons davantage la productivité d'une multinationale innovante de chez nous, qui fait rayonner le savoir-faire québécois et améliore la santé et la qualité de vie de la population et de nombreuses femmes au Québec et partout dans le monde. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Appuyé par l'initiative grand V d'Investissement Québec, le GPD a pris le virage de la productivité en faisant l'acquisition d'une imprimante de pointe. Ce nouvel équipement permettra à l'entreprise d'accroître considérablement sa capacité de production et soutiendra sa croissance dans le secteur pharmaceutique. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Cette acquisition appuyant notre croissance globale nous permettra de répondre à la demande grandissante pour notre produit phare pour la santé des femmes, tout en assurant le rayonnement du savoir-faire québécois à travers le monde. »

Mélanie Therrien, vice-présidente - Finances et affaires du GPD

Faits saillants :

Le GPD offre des traitements innovants dans les domaines de la santé des femmes, de l'urologie, de l'oncologie et des maladies rares et invalidantes. L'entreprise exporte ses produits dans plus de 50 pays.

L'aide financière comprend deux prêts provenant en parts égales du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et de l'initiative grand V d'Investissement Québec.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements et à accélérer le virage vers l'innovation et la productivité durable en vue de propulser la croissance des entreprises.

