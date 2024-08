MONT-SAINT-HILAIRE, QC, le 22 août 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens savent que des mesures concrètes doivent être prises pour protéger les espèces en voie de disparition et lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada participe actuellement à la plus grande campagne de conservation de l'histoire du pays afin d'atteindre ses objectifs ambitieux qui consistent à inverser la perte de biodiversité et à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 11,7 millions de dollars dans le financement de l'Association canadienne des régions de biosphère et des 19 régions de biosphère de l'UNESCO au Canada de 2023 à 2026. Cet investissement aidera les régions de biosphère à poursuivre leur travail de conservation, qui pourrait inclure la recherche sur la biodiversité, la documentation et les pratiques de gestion des terres, ainsi que la mobilisation des intervenants. Au cœur du programme des régions de biosphère se trouve la cohabitation harmonieuse de l'être humain et de la nature.

De ce financement, 2 millions de dollars serviront à soutenir les quatre régions de biosphère du Québec : Charlevoix, le lac Saint-Pierre, Manicouagan-Uapishka et le mont Saint-Hilaire. Cet investissement permettra de mener des activités de conservation en collaboration avec les intervenants locaux, telles que la restauration, l'intendance de l'habitat et la protection de l'habitat par l'acquisition de terres. Par exemple, à Mont-Saint-Hilaire, qui recevra plus de 650 000 $ de fonds supplémentaires, on assurera la protection juridique de 90 hectares supplémentaires et la restauration de 9 hectares au cours des deux prochaines années.

L'investissement de 11,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 11,3 millions de dollars alloués depuis 2021 aux régions de biosphère dans l'ensemble du pays. Depuis 2021, 71 374 hectares ont été protégés ou sont en voie d'être désignés comme régions de biosphère au Québec, soit une superficie de près de trois fois la taille de la Ville de Laval. Les projets précédemment financés ont bénéficié à la biodiversité et contribuent à l'objectif du Canada de 30 p. 100 des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030.

« Les régions de biosphère favorisent la conciliation de la conservation de l'environnement et du développement économique tout en tenant compte des besoins sociaux et culturels locaux. Elles constituent un excellent exemple de la manière dont les communautés peuvent contribuer à résoudre des problèmes mondiaux tels que l'appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques et à faire progresser l'objectif du Canada de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'engagement annoncé aujourd'hui comprend un important soutien aux réserves de la biosphère du Canada et témoigne de notre détermination à protéger et à préserver nos précieux écosystèmes. Ensemble, nous faisons des progrès remarquables pour assurer un avenir durable à nos communautés et aux générations de demain. »

- Sherry Romanado, députée

« L'Association canadienne des régions de biosphère (anciennement l'Association canadienne des réserves de la biosphère) et les 19 régions canadiennes de biosphère sont fières et reconnaissantes de recevoir un financement d'Environnement et Changement climatique Canada, qui nous permettra de renforcer considérablement nos efforts en matière de conservation et d'intendance de la biodiversité. La conservation de la biodiversité est un élément essentiel de la mission d'une région de biosphère, car ces zones visent à concilier les besoins des communautés et la protection des écosystèmes naturels. En effectuant ce travail, les régions de biosphère renforcent la résilience écologique, soutiennent les moyens de subsistance durables et contribuent à l'atteinte des objectifs environnementaux mondiaux. »

- Kate Potter, directrice générale de l'Association canadienne des régions de biosphère

« Ce financement est un catalyseur de la conservation des habitats naturels! Grâce à ce financement, nous poursuivrons nos efforts, mais avant tout, nous accélérerons les processus d'acquisition et de protection entrepris pour assurer la pérennité des habitats naturels de la région de biosphère du mont Saint-Hilaire et de toutes les régions de biosphère du pays. Ce soutien est une précieuse marque de reconnaissance de notre engagement et de nos réalisations des 25 dernières années pour nous et notre communauté. De concert avec les municipalités, les donateurs, les bénévoles, les propriétaires fonciers et les bailleurs de fonds, nous avons réussi à assurer la protection à perpétuité de près de 500 hectares d'habitats naturels.

Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant et sommes impatients de redoubler d'efforts pour protéger encore plus d'habitats naturels dans la région de biosphère du mont Saint-Hilaire. »

- Éric Malka, directeur général de Connexion Nature et de la région de biosphère du mont Saint-Hilaire

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra de soutenir des actions concrètes menées par les 19 régions de biosphère canadiennes. Reconnues par l'UNESCO, elles sont de véritables leviers pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'atteinte des cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. »

- Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO

Faits en bref

Les 19 régions de biosphère du Canada sont des chefs de file dans la création de communautés dynamiques, saines et durables. Elles sont situées dans des zones présentant une valeur et un potentiel de conservation élevés; toutes sauf une sont situées dans le sud du Canada .

sont des chefs de file dans la création de communautés dynamiques, saines et durables. Elles sont situées dans des zones présentant une valeur et un potentiel de conservation élevés; toutes sauf une sont situées dans le sud du . Les réserves de la biosphère canadiennes désignées par l'UNESCO sont appelées régions de biosphère au Canada . Ce sont des carrefours locaux d'innovation et de développement où les communautés travaillent ensemble pour construire un avenir dont elles sont fières.

. Ce sont des carrefours locaux d'innovation et de développement où les communautés travaillent ensemble pour construire un avenir dont elles sont fières. Les régions de biosphère au Canada sont financées par diverses sources, notamment des subventions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, ainsi que des dons de fondations privées et de particuliers.

sont financées par diverses sources, notamment des subventions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, ainsi que des dons de fondations privées et de particuliers. Les régions de biosphère canadiennes comptent 200 000 km de cours d'eau, 27 000 km2 d'aires protégées ou d'aires protégées provisoires, plus de 50 hôtes autochtones, plus de 50 partenaires municipaux, et plus de 2,8 millions de personnes vivent dans ces régions.

