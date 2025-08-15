Déclaration

GATINEAU, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, a fait la déclaration suivante à la fin de la reprise du cinquième Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (la CIN-5.2), qui s'est tenue à Genève, en Suisse, du 5 au 14 août 2025.

« Il y a trois ans, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté à l'unanimité une résolution historique visant à élaborer un traité mondial juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Le processus du Comité intergouvernemental de négociation a placé la crise de la pollution plastique au premier plan du programme international. Bien que nous ayons espéré y parvenir à la CIN-5.2, le Canada demeure fermement résolu à conclure un traité mondial ambitieux, efficace et adapté qui vise l'ensemble du cycle de vie des plastiques.

« La crise de la pollution plastique a des répercussions sur notre environnement, notre économie et nos communautés. La résolution de cet enjeu est complexe et nécessite une approche globale et systémique pour susciter le changement durable nécessaire afin de mettre fin à la pollution plastique et créer ainsi un avenir plus propre et plus sain pour les générations à venir.

« Le Canada continue de jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre la pollution plastique en préconisant des solutions efficaces et fondées sur la science. Notre pays est reconnu internationalement pour son engagement à lutter contre la pollution plastique, qui a débuté avec l'introduction de la Charte sur les plastiques dans les océans pendant notre présidence du G7, en 2018. À l'échelle nationale, nous mettons en œuvre un plan complet visant à réduire les déchets plastiques et la pollution, à promouvoir une économie circulaire pour les plastiques, ainsi qu'à favoriser la science, l'innovation et la transparence.

« Notre délégation lors de la reprise de la cinquième séance du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-5.2) comprenait des représentants des provinces et des territoires et des organisations autochtones nationales, qui ont apporté une contribution essentielle tout au long de ce processus. Les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée par la pollution plastique et le Canada a toujours plaidé pour que le traité reflète les droits, les connaissances et les perspectives autochtones.

« Le Canada s'est activement mobilisé dans le cadre des négociations visant à lutter contre la pollution plastique et a organisé des tables rondes en ligne qui ont réuni des organisations environnementales, des représentants de l'industrie et la société civile. Ces discussions ont notamment renforcé la collaboration et inspireront des solutions novatrices à ce problème urgent.

« Le Canada n'a pas accepté un traité qui ne serait axé que sur le nettoyage du problème. Un traité mondial sur la pollution plastique doit empêcher cette pollution de se poursuivre et doit reconnaître le droit des peuples autochtones d'en être protégés.

« Malgré les efforts et le travail acharné de milliers de délégués à la CIN-5.2, il y a encore du travail à faire pour obtenir un traité mondial efficace et qui vise l'ensemble du cycle de vie des plastiques.

« Le Canada continue d'estimer qu'il est fort utile de poursuivre ces négociations difficiles portant sur cet enjeu, en cherchant notamment à mieux comprendre ses liens avec les changements climatiques et la perte de biodiversité. Le Canada travaille en étroite collaboration avec d'autres pays aux vues similaires afin de définir de prochaines étapes qui seront claires et s'assurer ainsi que cet élan que nous avons créé au cours des deux dernières années et demie ne constitue pas des efforts réalisés en vain.

« Alors qu'il poursuit cet important travail, le Canada continuera de collaborer avec les partenaires mondiaux et nationaux, les provinces et les territoires, les peuples autochtones, ainsi qu'avec l'industrie et la société civile, afin de forger un traité international solide. Ensemble, nous pouvons nous assurer que les plastiques continuent de faire partie d'une économie circulaire, et ce, tout en nous efforçant d'offrir un environnement plus propre et plus sain pour tous. »

Faits en bref

En tant qu'un des premiers membres de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique et fondateur de l'alliance des pays hôtes du Comité intergouvernemental de négociation, le Canada a toujours fait pression pour un traité ambitieux, efficace et adapté pour lutter contre la pollution plastique.





Le gouvernement du Canada met en œuvre un plan ambitieux et fondé sur des données probantes visant à réduire les déchets plastiques et la pollution. Ce plan global favorise une économie circulaire du plastique forte et résiliente, qui profite à tous et protège l'environnement et la santé humaine. En collaboration avec des partenaires, le plan du Canada propose une série de mesures complémentaires tout au long du cycle de vie des plastiques.





L'approche du Canada à l'égard des déchets plastiques est fondée sur des données probantes. Le gouvernement continue d'investir dans la science pour orienter les mesures et suivre les progrès. Il soutient des initiatives en accord avec la hiérarchie des déchets pour prévenir la pollution plastique et améliorer la fabrication, l'utilisation et la gestion des plastiques. Cela permet de garder les plastiques dans l'économie et hors de notre environnement. Les mesures comprennent l'interdiction de produits en plastique néfastes; le soutien des innovations canadiennes permettant une transition systématique vers une économie circulaire; l'écologisation de nos opérations et de nos approvisionnements.





Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent, par l'intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l'environnement, à la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique et son plan d'action. Cette stratégie comprend l'élaboration de documents d'orientation afin de rendre les producteurs responsables des déchets générés par leurs produits, d'aider la population canadienne à prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation du plastique, et de prévenir la pollution plastique provenant de sources connues telles que les eaux de ruissellement, les rejets industriels et les catastrophes naturelles.

