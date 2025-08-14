GATINEAU, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des membres de la délégation canadienne participant au Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-5.2) tiendront une séance d'information technique pour discuter des résultats des négociations en vue d'un traité sur la pollution plastique, qui ont récemment eu lieu à Genève, en Suisse.

La séance a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique Date : Le vendredi 15 août 2025 Heure : 11 h Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils recevront les codes d'accès à la séance une fois inscrits.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]