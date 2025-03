RUST, Allemagne,, le 18 mars 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology, un important fabricant de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE 3706), dévoile ses plus récentes plateformes de serveurs écoénergétiques axés sur l'infonuagique et l'IA au CloudFest 2025, aux kiosques H12 et H13. Équipées des processeurs AMD EPYCMC série 9005 et Intel® Xeon® 6, ces plateformes soulignent l'engagement de MiTAC envers l'informatique durable, l'optimisation de l'efficacité énergétique et une infrastructure infonuagique haute performance.

Renforcer l’informatique en nuage durable : MiTAC présente des innovations en matière de serveur écoénergétique au CloudFest 2025

Faire progresser la durabilité infonuagique grâce à une informatique écoénergétique

À mesure que les charges de travail infonuagiques et en IA continuent de croître, les centres de données subissent une pression croissante pour améliorer le rendement tout en réduisant leur consommation d'énergie. MiTAC Computing relève ces défis en concevant des solutions de serveurs alliant puissance de calcul élevée et efficacité énergétique, aidant ainsi les entreprises et les fournisseurs de services infonuagiques à réduire au minimum les coûts d'exploitation et leur empreinte carbone.

Les dernières plateformes de serveurs de MiTAC intègrent des architectures de processeurs écoénergétiques, une gestion intelligente des charges de travail et une conception thermique avancée, ce qui permet aux organisations de faire évoluer leurs ressources informatiques sans consommation excessive d'énergie. En tirant parti des technologies d'accélération intégrées, de la bande passante mémoire optimisée et de la connectivité haute vitesse, MiTAC offre des solutions qui maximisent l'efficacité du rendement par watt.

Des solutions alimentées par Intel : rendement et efficacité pour les charges de travail axées sur l'IA

MiTAC présente sa gamme fondée sur Intel, notamment le MiTAC R2520G6 à double prise 2U, un serveur de calcul haute performance et écoénergétique, optimisé pour les applications d'IA, d'infonuagique et d'entreprise. Il prend en charge jusqu'à 8 To de mémoire DDR5, cinq voies PCIe 5.0 x16 et des configurations de stockage flexibles pour les SSD U.2 et E1.S, offrant des performances évolutives tout en maintenant l'efficacité énergétique.

En intégrant des processeurs Intel Xeon 6 , les plateformes de MiTAC fournissent des accélérateurs intégrés pour les charges de travail en IA, des capacités d'E/S haute vitesse et une utilisation optimisée de l'énergie, assurant ainsi une informatique durable et haute performance pour les centres de données modernes.

Des solutions fondées sur AMD : maximiser la puissance de calcul grâce à une conception durable

Les plateformes de MiTAC, alimentées par les processeurs AMD EPYCMC série 9005 , offrent un excellent rendement par watt, permettant aux fournisseurs de services infonuagiques et d'IA d'adapter les charges de travail avec une efficacité énergétique maximale.

Le MiTAC TYAN GC68C-B8056 , un serveur à prise unique 1U, est optimisé pour les charges de travail infonuagiques et en IA à haute densité. Il est équipé de vingt-quatre voies DDR5 RDIMM, de douze baies de disque NVMe U.2 de 2,5 pouces pour le remplacement à chaud sans outil et d'une conception thermique à haut rendement pour prendre en charge les environnements infonuagiques modernes. L'intégration des processeurs AMD EPYCMC série 9005 garantit des performances de calcul de pointe tout en maintenant une faible consommation d'énergie, aidant ainsi les entreprises à améliorer leur durabilité sans compromettre les performances.

En tirant parti des processeurs AMD EPYCMC série 9005, les solutions de MiTAC garantissent un calcul à haut rendement avec une consommation d'énergie plus faible, ce qui aide les entreprises à réduire la demande énergétique des centres de données tout en maintenant l'efficacité du traitement.

De plus, MiTAC met en avant le MiTAC TYAN TD76-B8058 , un serveur multi-noeuds 2U conçu pour les fournisseurs de services infonuagiques nécessitant une grande évolutivité. Propulsé par des processeurs AMD EPYCMC série 9004, il offre quatre nœuds accessibles par l'avant, 16 voies DDR5 RDIMM, quatre tiroirs de disque E1.S pour le remplacement à chaud, deux voies NVMe M.2 et une expansion flexible via des voies mezzanine PCIe 5.0 et OCP 3.0 LAN. Cette plateforme offre un solide rendement tout en maintenant l'efficacité énergétique, ce qui en fait un choix fiable pour les applications infonuagiques et d'IA.

Venez rencontrer MiTAC au CloudFest 2025 pour découvrir les innovations en matière de serveur durable

Les dernières plateformes de serveur alimentées par Intel et AMD de MiTAC présentent l'avenir de l'informatique infonuagique écoénergétique, offrant aux entreprises des solutions de pointe, durables et hautes performances.

Venez rencontrer MiTAC aux kiosques H12 et H13 du CloudFest 2025 pour découvrir comment ces innovations améliorent la durabilité de l'infonuagique, optimisent l'efficacité énergétique et façonnent l'avenir de l'IA et de l'informatique en nuage.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une performance et une évolutivité optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale, MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques de l'entreprise. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

