TAIPEI, 20 mai 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corporation, l'un des principaux concepteurs et fabricants de plateformes serveurs et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE: 3706), a lancé sa gamme complète de serveurs de nouvelle génération pour les centres de données et les entreprises lors du salon COMPUTEX 2025 (kiosque M1110). Équipées des processeurs Intel Xeon 6, y compris ceux dotés de cœurs Performance (P-cores), les nouvelles plateformes de MiTAC sont spécialement conçues pour les applications d'IA, de HPC, d'infonuagique et d'entreprise.

Des possibilités illimitées grâce à une gamme complète de serveurs IA et HPC équipés des processeurs Intel Xeon 6 (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corp.)

« Depuis plus de 50 ans, MiTAC et Intel ont établi une relation étroite et collaborative qui continue de faire progresser l'innovation. Notre dernière gamme de serveurs reflète cette tradition en combinant la puissance de traitement de pointe d'Intel et l'expertise approfondie de MiTAC Computing en matière de conception de systèmes afin de fournir des solutions évolutives et hautement efficaces pour les centres de données modernes. »

- Rick Hwang, président de MiTAC Computing.

Serveurs IA et HPC

MiTAC G4527G6

Puissant serveur IA 4U basé sur l'architecture MGX™ et équipé de deux processeurs Intel Xeon 6767P, le G4527G6 prend en charge jusqu'à 8 GPU et 32 ports RDIMM DDR5-6400 avec une mémoire pouvant atteindre 8 To, ce qui le rend idéal pour l'entraînement de l'IA, l'inférence LLM, le HPC et l'analyse avancée. Avec huit ports PCIe 5.0 x 16 et un système CRPS 3+1 avancé de 9 600 W, il constitue une base solide pour les déploiements IA à grande échelle.

Optimisé pour les charges de travail IA et HPC gourmandes en calcul, le G4520G6 est équipé de deux processeurs Intel Xeon série 6700P, de 8 GPU hautes performances, de 32 ports RDIMM DDR5-6400 avec une mémoire pouvant atteindre 8 To et d'alimentations certifiées 80+ Titanium à faible consommation d'énergie.

Serveurs infonuagiques

MiTAC M2710G6 et M2510G6

Systèmes 2U haute densité conçus pour les environnements en nuage et hyperscale. Le M2710G6 à 2 nœuds prend en charge les processeurs Intel Xeon série 6900P et jusqu'à 128 cœurs de calcul par nœud pour le déploiement de machines virtuelles et de conteneurs dans les centres de données. Le M2510G6 à 4 nœuds est un serveur économique pour les fournisseurs de services infonuagiques, qui prend en charge les processeurs Intel Xeon série 6700P et 16 ports RDIMM DDR5-6400 avec une mémoire pouvant atteindre 4 To (par nœud).

Serveur 1U à deux sockets équipé de processeurs Intel Xeon série 6700P, optimisé pour les charges de travail informatiques gourmandes en mémoire et le stockage évolutif.

Il comprend 10 baies de disques NVMe U.2 pour un déploiement et une maintenance rapides.

Système 2U optimisé pour le stockage qui prend en charge jusqu'à 24 disques SATA 3,5 pouces, un RAID SAS intégré et NVMe/DDR5 pour une flexibilité accrue en matière de cache et de calcul, idéal pour les environnements gourmands en stockage.

Serveurs d'entreprise

MiTAC R2520G6

Plateforme 2U à deux sockets polyvalente avec processeurs Intel Xeon série 6700P comportant 32 ports RDIMM DDR5-6400 avec une mémoire pouvant atteindre 8 To et un stockage flexible (de 8 à 24 baies de disques NVMe U.2), le R2520G6 est idéal pour les applications ERP, SCM et de veille stratégique.

Pour un avenir informatique plus performant avec MiTAC Computing et Intel

Ensemble, MiTAC Computing et Intel aident les entreprises à moderniser leur infrastructure afin de répondre aux exigences des charges de travail gourmandes en données et basées sur l'IA. Les processeurs Intel Xeon 6 avec cœurs P offrent une accélération IA intégrée, jusqu'à 128 cœurs et la prise en charge d'une mémoire à bande passante élevée, permettant ainsi aux plateformes de nouvelle génération de MiTAC de réduire le coût total de possession, d'améliorer l'évolutivité et de prendre en charge des opérations sécurisées et efficaces.

Visitez MiTAC Computing au kiosque M1110 du salon COMPUTEX 2025

Découvrez nos nouveaux produits : https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2025

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale - MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

Visitez notre site Web d'entreprise : https://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2690653/3402x2249_Intel_PR_image_EN.jpg

